Залучили помічника нардепа: НАБУ викрило схему розкрадання на шинах для військових літаків

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння коштами Міноборони України на суму понад 27 млн гривень під час закупівлі шин до армійських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що перед судом постануть екс-помічник народного депутата України, колишні посадовці Міноборони та підприємець.

Деталі схеми

За даними слідства, керівники структурних підрозділів Командування Сил логістики ЗСУ посприяли перемозі приватного товариства в тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих.

Для імітації конкуренції до торгів допускали лише "своїх" учасників. Пропозиції інших відхиляли або викривляли, навіть якщо вони були вигідніші.

Власник товариства закуповував продукцію напряму у виробників через підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію. Потім уже через свою фірму перепродавав її за завищеними в 2-3 рази цінами.

Допомагав йому в цьому помічник народного депутата України. Він, своєю чергою, слідкував, щоб Міноборони сплачувало всі рахунки за укладеними контрактами. У результаті схеми ЗСУ переплатили за комплектуючі 27,3 млн гривень. Схему викрили в червні 2025 року за сприяння Служби безпеки України.