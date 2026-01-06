ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Залучили помічника нардепа: НАБУ викрило схему розкрадання на шинах для військових літаків

Вівторок 06 січня 2026 13:58
Залучили помічника нардепа: НАБУ викрило схему розкрадання на шинах для військових літаків Фото: НАБУ викрило схему розкрадання на шинах для військових літаків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння коштами Міноборони України на суму понад 27 млн гривень під час закупівлі шин до армійських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що перед судом постануть екс-помічник народного депутата України, колишні посадовці Міноборони та підприємець.

Деталі схеми

За даними слідства, керівники структурних підрозділів Командування Сил логістики ЗСУ посприяли перемозі приватного товариства в тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих.

Для імітації конкуренції до торгів допускали лише "своїх" учасників. Пропозиції інших відхиляли або викривляли, навіть якщо вони були вигідніші.

Власник товариства закуповував продукцію напряму у виробників через підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію. Потім уже через свою фірму перепродавав її за завищеними в 2-3 рази цінами.

Допомагав йому в цьому помічник народного депутата України. Він, своєю чергою, слідкував, щоб Міноборони сплачувало всі рахунки за укладеними контрактами. У результаті схеми ЗСУ переплатили за комплектуючі 27,3 млн гривень. Схему викрили в червні 2025 року за сприяння Служби безпеки України.

Закупівлі для ЗСУ

Варто зауважити, що за останній час зафіксовано кілька справ із серйозними порушеннями при закупівлі продуктів, техніки та озброєння для військових.

Так, раніше до держави повернули близько 100 млн гривень, вилучених у межах справи щодо масштабної корупційної схеми із закупівлі зброї для ЗСУ.

Окрім того, ми писали про інцидент із неякісними консервами для військових. Згодом Державний оператор тилу (ДОТ) ініціював службову перевірку.

Окрім того, у НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України.

