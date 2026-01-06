Привлекли помощника нардепа: НАБУ разоблачило схему хищения на шинах для военных самолетов

НАБУ и САП направили в суд дело о завладении средствами Минобороны Украины на сумму более 27 млн гривен при закупке шин к армейским самолетам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что перед судом предстанут экс-помощник народного депутата Украины, бывшие должностные лица Минобороны и предприниматель.

Детали схемы

По данным следствия, руководители структурных подразделений Командования Сил логистики ВСУ поспособствовали победе частного общества в тендерах на закупку авиационных комплектующих.

Для имитации конкуренции к торгам допускали только "своих" участников. Предложения других отклоняли или искажали, даже если они были выгоднее.

Владелец общества закупал продукцию напрямую у производителей через подконтрольную и зарегистрированную в ЕС компанию. Затем уже через свою фирму перепродавал ее по завышенным в 2-3 раза ценам.

Помогал ему в этом помощник народного депутата Украины. Он, в свою очередь, следил, чтобы Минобороны платило все счета по заключенным контрактам. В результате схемы ВСУ переплатили за комплектующие 27,3 млн гривен. Схему разоблачили в июне 2025 года при содействии Службы безопасности Украины.