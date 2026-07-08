Поїздом разом з авто: в "Укрзалізниці" пояснили, як подорожувати з транспортом

Які оновлення запустила "Укрзалізниця"

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" додала на популярні залізничні маршрути нові купейні вагони вітчизняного виробництва. Українці вже можуть подорожувати в них до Ужгорода та Дніпра.

У цих вагонах з'явилися додаткові зручності для малечі, а також для пасажирів, які купують квитки на верхні полиці.

Крім того, влітку 2026 року продовжує діяти соціальна програма "3000 км Україною", яка дозволяє громадянам безкоштовно подорожувати залізницею в межах встановленого річного ліміту.

Водночас у перевізника попереджають, що через високий сезонний попит кількість доступних безкоштовних місць та маршрутів може змінюватися щодня.