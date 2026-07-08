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На поезде вместе с авто: в "Укрзализныце" объяснили, как путешествовать с транспортом

21:20 08.07.2026 Ср
2 мин
Куда курсируют такие вагоны?
aimg Сергей Козачук
Фото: "Укрзализныця" назвала условия перевозки автомобилей на поезде (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Украинцы могут путешествовать по железной дороге вместе со своим автомобилем, воспользовавшись специальными вагонами-автомобилевозами. Для этого необходимо оформить заказ в кассе вокзала или оставить заявку на официальном сайте перевозчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные правила "Укрзализныци".

Маршруты и доступные города

Как отметили в компании, специальные вагоны-автомобилевозы интегрированы в поезды, курсирующие между крупнейшими украинскими городами.

Оформить транспортировку машины можно в направлении Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова и Ужгорода, а также в оборотной стороне.

Для заказа услуги водителям необходимо оставить соответствующую заявку на сайте перевозчика или обратиться непосредственно в кассу вокзала.

Какие документы нужны и где платить

Для успешного оформления и отправки транспортного средства водителю обязательно нужно иметь два документа:

  • Технический паспорт на автомобиль
  • Документы, удостоверяющие личность (паспорт и т.п.)

Непосредственная оплата услуги производится в специализированных багажных кассах железнодорожных вокзалов.

Они работают по следующему графику:

  • Киев (касса №10) - ежедневно с 08:00 до 17:00
  • Днепр (касса №9) - ежедневно с 07:30 до 17:00
  • Одесса (касса №4, специализированный зал) - ежедневно с 08:00 до 17:00
  • Харьков (касса №1, Северный павильон пригородных касс) - ежедневно с 08:00 до 17:00
  • Львов (касса №5) - ежедневно с 08:00 до 17:00
  • Ужгород (касса №5) - ежедневно с 08:00 до 18:00

Какие обновления запустила "Укрзализныця"

Напомним, недавно "Укрзализныця" добавила на популярные железнодорожные маршруты новые купейные вагоны отечественного производства. Украинцы уже могут путешествовать в них в Ужгород и Днепр.

В этих вагонах появились дополнительные удобства для малышей, а также для пассажиров, покупающих билеты на верхние полки.

Кроме того, летом 2026 года продолжает действовать социальная программа "3000 км по Украине", которая позволяет гражданам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах установленного годового лимита.

В то же время у перевозчика предупреждают, что из-за высокого сезонного спроса количество доступных бесплатных мест и маршрутов может меняться каждый день.

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