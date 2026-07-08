На поезде вместе с авто: в "Укрзализныце" объяснили, как путешествовать с транспортом

Маршруты и доступные города

Как отметили в компании, специальные вагоны-автомобилевозы интегрированы в поезды, курсирующие между крупнейшими украинскими городами.

Оформить транспортировку машины можно в направлении Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова и Ужгорода, а также в оборотной стороне.

Для заказа услуги водителям необходимо оставить соответствующую заявку на сайте перевозчика или обратиться непосредственно в кассу вокзала.

Какие документы нужны и где платить

Для успешного оформления и отправки транспортного средства водителю обязательно нужно иметь два документа:

Технический паспорт на автомобиль

Документы, удостоверяющие личность (паспорт и т.п.)

Непосредственная оплата услуги производится в специализированных багажных кассах железнодорожных вокзалов.

Они работают по следующему графику: