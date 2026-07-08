Поїздом разом з авто: в "Укрзалізниці" пояснили, як подорожувати з транспортом
Українці можуть подорожувати залізницею разом зі своїм автомобілем, скориставшись спеціальними вагонами-автомобілевозами. Для цього необхідно оформити замовлення в касі вокзалу або залишити заявку на офіційному сайті перевізника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні правила "Укрзалізниці".
Маршрути та доступні міста
Як зазначили в компанії, наразі спеціальні вагони-автомобілевози інтегровані до поїздів, що курсують між найбільшими українськими містами.
Оформити транспортування машини можна у напрямку Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова та Ужгорода, а також у зворотному боці.
Для замовлення послуги водіям необхідно залишити відповідну заявку на сайті перевізника або звернутися безпосередньо до каси вокзалу.
Які документи потрібні та де платити
Для успішного оформлення та відправки транспортного засобу водієві обов'язково потрібно мати з собою два документи:
- Технічний паспорт на автомобіль
- Документи, що посвідчують особу (паспорт тощо)
Безпосередня оплата послуги здійснюється в спеціалізованих багажних касах залізничних вокзалів.
Вони працюють за таким графіком:
- Київ (каса №10) - щоденно з 08:00 до 17:00
- Дніпро (каса №9) - щоденно з 07:30 до 17:00
- Одеса (каса №4, спеціалізований зал) - щоденно з 08:00 до 17:00
- Харків (каса №1, Північний павільйон приміських кас) - щоденно з 08:00 до 17:00
- Львів (каса №5) - щоденно з 08:00 до 17:00
- Ужгород (каса №5) - щоденно з 08:00 до 18:00
Які оновлення запустила "Укрзалізниця"
Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" додала на популярні залізничні маршрути нові купейні вагони вітчизняного виробництва. Українці вже можуть подорожувати в них до Ужгорода та Дніпра.
У цих вагонах з'явилися додаткові зручності для малечі, а також для пасажирів, які купують квитки на верхні полиці.
Крім того, влітку 2026 року продовжує діяти соціальна програма "3000 км Україною", яка дозволяє громадянам безкоштовно подорожувати залізницею в межах встановленого річного ліміту.
Водночас у перевізника попереджають, що через високий сезонний попит кількість доступних безкоштовних місць та маршрутів може змінюватися щодня.