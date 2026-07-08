Поїздом разом з авто: в "Укрзалізниці" пояснили, як подорожувати з транспортом

Українці можуть подорожувати залізницею разом зі своїм автомобілем, скориставшись спеціальними вагонами-автомобілевозами. Для цього необхідно оформити замовлення в касі вокзалу або залишити заявку на офіційному сайті перевізника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні правила "Укрзалізниці".

Вони працюють за таким графіком:

Для успішного оформлення та відправки транспортного засобу водієві обов'язково потрібно мати з собою два документи:

Для замовлення послуги водіям необхідно залишити відповідну заявку на сайті перевізника або звернутися безпосередньо до каси вокзалу.

Оформити транспортування машини можна у напрямку Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова та Ужгорода, а також у зворотному боці.

Як зазначили в компанії, наразі спеціальні вагони-автомобілевози інтегровані до поїздів , що курсують між найбільшими українськими містами.

Які оновлення запустила "Укрзалізниця"

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" додала на популярні залізничні маршрути нові купейні вагони вітчизняного виробництва. Українці вже можуть подорожувати в них до Ужгорода та Дніпра.

У цих вагонах з'явилися додаткові зручності для малечі, а також для пасажирів, які купують квитки на верхні полиці.

Крім того, влітку 2026 року продовжує діяти соціальна програма "3000 км Україною", яка дозволяє громадянам безкоштовно подорожувати залізницею в межах встановленого річного ліміту.

Водночас у перевізника попереджають, що через високий сезонний попит кількість доступних безкоштовних місць та маршрутів може змінюватися щодня.