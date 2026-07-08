На поезде вместе с авто: в "Укрзализныце" объяснили, как путешествовать с транспортом
Украинцы могут путешествовать по железной дороге вместе со своим автомобилем, воспользовавшись специальными вагонами-автомобилевозами. Для этого необходимо оформить заказ в кассе вокзала или оставить заявку на официальном сайте перевозчика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные правила "Укрзализныци".
Маршруты и доступные города
Как отметили в компании, специальные вагоны-автомобилевозы интегрированы в поезды, курсирующие между крупнейшими украинскими городами.
Оформить транспортировку машины можно в направлении Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова и Ужгорода, а также в оборотной стороне.
Для заказа услуги водителям необходимо оставить соответствующую заявку на сайте перевозчика или обратиться непосредственно в кассу вокзала.
Какие документы нужны и где платить
Для успешного оформления и отправки транспортного средства водителю обязательно нужно иметь два документа:
- Технический паспорт на автомобиль
- Документы, удостоверяющие личность (паспорт и т.п.)
Непосредственная оплата услуги производится в специализированных багажных кассах железнодорожных вокзалов.
Они работают по следующему графику:
- Киев (касса №10) - ежедневно с 08:00 до 17:00
- Днепр (касса №9) - ежедневно с 07:30 до 17:00
- Одесса (касса №4, специализированный зал) - ежедневно с 08:00 до 17:00
- Харьков (касса №1, Северный павильон пригородных касс) - ежедневно с 08:00 до 17:00
- Львов (касса №5) - ежедневно с 08:00 до 17:00
- Ужгород (касса №5) - ежедневно с 08:00 до 18:00
Какие обновления запустила "Укрзализныця"
Напомним, недавно "Укрзализныця" добавила на популярные железнодорожные маршруты новые купейные вагоны отечественного производства. Украинцы уже могут путешествовать в них в Ужгород и Днепр.
В этих вагонах появились дополнительные удобства для малышей, а также для пассажиров, покупающих билеты на верхние полки.
Кроме того, летом 2026 года продолжает действовать социальная программа "3000 км по Украине", которая позволяет гражданам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах установленного годового лимита.
В то же время у перевозчика предупреждают, что из-за высокого сезонного спроса количество доступных бесплатных мест и маршрутов может меняться каждый день.