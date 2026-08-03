Залишився тиждень. Компаніям "оборонки" нагадали важливу умову для бронювання

Оборонні підприємства зі статусами критично важливих мають до 10 серпня подати документи для підтвердження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Підприємства ОПК повинні підвтердити бронювання

Відомство переглядає раніше ухвалені рішення про визначення підприємств ОПК критично важливими. Перегляд стосується тих, що були прийняті до 7 липня 2026 року.

Уряд доручив державним органам до 1 вересня переглянути чинні рішення щодо цього. Підприємства з цим статусом мають до 10 серпня подати документи відповідно до критерію з попереднього рішення.

Для більшості організацій передбачено спрощену процедуру підтвердження - без повторного подання повного пакета документів.

Проте підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE1, мають пройти повне перепідтвердження.

Умови збереження статусу

Якщо документи будуть своєчасно подані, то підприємство залишиться критично важливим до дати, зазначеної в попередньому рішенні.

Бронювання військовозобов’язаних працівників також зберігатиметься, але не довше строку дії відповідного статусу підприємства.

Якщо хтось з цієї категорії не подасть документи у встановлений строк, то з 1 вересня 2026 року його статус критично важливого буде скасовано. Також буде анульовано і бронювання його військовозобов’язаних працівників.

Спрощена процедура

Спрощена процедура застосовується до:

виконавців та співвиконавців державних контрактів, в яких обсяг діяльності для оборони становить понад 50% загального обсягу виробництва;

в яких обсяг діяльності для оборони становить понад 50% загального обсягу виробництва; резидентів Defence City;

підприємств, які виробляють і постачають вибухові речовини і боєприпаси для СОУ, уклали відповідне спільне рішення з Міноборони та включені до електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів;

уклали відповідне спільне рішення з Міноборони та включені до електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів; інших підприємств ОПК, авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності, які були визначені важливими для національної економіки за сукупністю щонайменше трьох критеріїв і могли бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Спрощена процедура дає змогу більшості підприємств не подавати повторно повний пакет документів.

Водночас своєчасне подання є обов’язковою умовою для збереження статусу критично важливого підприємства та бронювання його військовозобов’язаних працівників.