Бронь можна втратити: юрист назвав підводні камені продовження критичності для бізнесу

В Україні затримка розгляду документів під час продовження критичності підприємств може призвести до втрати статусу та ризиків для бронювання працівників.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко.

Головне: Затримки з критичністю: Розгляд документів може тривати значно довше за заявлені 10 робочих днів через бюрократичні та технічні процедури.

Розгляд документів може тривати значно довше за заявлені 10 робочих днів через бюрократичні та технічні процедури. Ризики для бізнесу: Через затримки підприємства можуть втратити статус критично важливих, що створює загрозу для бронювання працівників.

Через затримки підприємства можуть втратити статус критично важливих, що створює загрозу для бронювання працівників. Як уникнути проблем: Юрист радить подати документи до 10 серпня, зберігати підтвердження подання документів та надсилати офіційні запити щодо стану розгляду.

Чому виникають затримки у розгляді документів

За словами юриста, заявлений строк розгляду до 10 робочих днів на практиці не охоплює внутрішню підготовку та звірку документів. Реальний термін оформлення може затягнутися щонайменше вдвічі довше.

Головні причини затримок:

Запізнення критеріїв: органи влади із запізненням затверджують і оприлюднюють оновлені вимоги для галузей;

Технічні етапи: на передачу даних між відомствами та інтеграцію функціонала в портал "Дія" нормативно закладено додаткові дні - 10 днів на передачу до Мінцифри й адміністратора "Дії", 3 дні на врахування у функціоналі порталу.

Процедурні зміни: підприємства, які подадуть документи з 11 серпня по 1 вересня, отримуватимуть нове рішення про критичність вже за іншою, більш тривалою процедурою та не збережуть дію старого статусу.

Як бізнесу мінімізувати ризики

Юрист застерігає від подання документів у передостанні дні серпня та радить дотримуватися чіткої стратегії.

Щоб не втратити статус, підприємствам рекомендують: