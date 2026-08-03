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Переоформлення відстрочки "на іншу": що змінилось для військовозобов'язаних в Україні

14:58 03.08.2026 Пн
4 хв
Чи можуть мобілізувати людину в процесі оформлення документів?
aimg Ірина Костенко
Переоформлення відстрочки "на іншу": що змінилось для військовозобов'язаних в Україні Переоформити відстрочку, якщо виникла інша законна підстава, реально (фото ілюстративне: freepik.com)
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Військовозобов'язані українці можуть переоформити чинну відстрочку на іншу законну підставу, не втрачаючи її на час оформлення. Відповідні зміни ухвалив уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).

Головне:

  • Збереження відстрочки: подання заяви на переоформлення за іншою підставою не припиняє дію чинної відстрочки - людину не мобілізують під час розгляду документів.
  • Цифровізація: заяву на надання чи переоформлення відстрочки можна подати через ЦНАП із використанням порталу "Дія".
  • Строки й терміни: розгляд заяви комісією триває 7 робочих днів (або до 15 днів у разі запитів до держорганів), а дані в реєстр "Оберіг" вносять за 1 день.
  • Медичний огляд: заявників не направляють на ВЛК до моменту, доки комісія не ухвалить рішення.

Що змінилось для українців з відстрочкою

У міністерстві розповіли, що військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава.

Причому чинна відстрочка під час переоформлення зберігатиметься.

У МОУ пояснили, що відповідно до змін, які схвалив Кабінет міністрів України:

  • подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки;
  • тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів.

Як переоформити відстрочку за іншою підставою

За даними МОУ, подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо", - пояснили громадянам.

Повідомляється, що при цьому діятимуть такі правила:

  • доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною (за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню);
  • рішення комісії позитивне - попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів ("Оберіг");
  • рішення комісії негативне - чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.
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Що ще передбачають ухвалені урядом зміни

"Зручне переоформлення відстрочки у чіткі терміни", - констатували в МОУ.

Зазначається, що ухвалені зміни також передбачають:

  • можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - із використанням засобів порталу "Дія";
  • автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки;
  • припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку - за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів;
  • розгляд заяви комісією впродовж 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів - не більше 15 робочих днів;
  • ненаправлення заявників на медичний огляд ВЛК, доки комісія не ухвалить рішення;
  • швидке внесення даних до реєстру "Оберіг" впродовж 1 календарного дня - у разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки.

"Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою, прозорою і передбачуваною для військовозобов'язаних", - додали в міністерстві.

Відстрочки для заброньованих і держслужбовців

Окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок:

  • для заброньованих працівників;
  • для державних службовців;
  • для окремих посадових осіб.

"А також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру "Оберіг", - додали в МОУ.

Такі зміни, за даними міністерства:

  • сприятимуть більш чіткому, прозорому та уніфікованому застосуванню процедури надання та переоформлення відстрочок;
  • забезпечать збереження прав військовозобов'язаних у період розгляду їхніх заяв.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили порядок перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації (для декого з громадян).

Крім того, в Міноборони назвали категорії українців, яким для продовження відстрочок потрібно оновлювати дані вручну.

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