Переоформлення відстрочки "на іншу": що змінилось для військовозобов'язаних в Україні
Військовозобов'язані українці можуть переоформити чинну відстрочку на іншу законну підставу, не втрачаючи її на час оформлення. Відповідні зміни ухвалив уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).
Головне:
- Збереження відстрочки: подання заяви на переоформлення за іншою підставою не припиняє дію чинної відстрочки - людину не мобілізують під час розгляду документів.
- Цифровізація: заяву на надання чи переоформлення відстрочки можна подати через ЦНАП із використанням порталу "Дія".
- Строки й терміни: розгляд заяви комісією триває 7 робочих днів (або до 15 днів у разі запитів до держорганів), а дані в реєстр "Оберіг" вносять за 1 день.
- Медичний огляд: заявників не направляють на ВЛК до моменту, доки комісія не ухвалить рішення.
Що змінилось для українців з відстрочкою
У міністерстві розповіли, що військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава.
Причому чинна відстрочка під час переоформлення зберігатиметься.
У МОУ пояснили, що відповідно до змін, які схвалив Кабінет міністрів України:
- подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки;
- тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів.
Як переоформити відстрочку за іншою підставою
За даними МОУ, подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
"Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо", - пояснили громадянам.
Повідомляється, що при цьому діятимуть такі правила:
- доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною (за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню);
- рішення комісії позитивне - попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів ("Оберіг");
- рішення комісії негативне - чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.
Що ще передбачають ухвалені урядом зміни
"Зручне переоформлення відстрочки у чіткі терміни", - констатували в МОУ.
Зазначається, що ухвалені зміни також передбачають:
- можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - із використанням засобів порталу "Дія";
- автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки;
- припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку - за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів;
- розгляд заяви комісією впродовж 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів - не більше 15 робочих днів;
- ненаправлення заявників на медичний огляд ВЛК, доки комісія не ухвалить рішення;
- швидке внесення даних до реєстру "Оберіг" впродовж 1 календарного дня - у разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки.
"Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою, прозорою і передбачуваною для військовозобов'язаних", - додали в міністерстві.
Відстрочки для заброньованих і держслужбовців
Окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок:
- для заброньованих працівників;
- для державних службовців;
- для окремих посадових осіб.
"А також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру "Оберіг", - додали в МОУ.
Такі зміни, за даними міністерства:
- сприятимуть більш чіткому, прозорому та уніфікованому застосуванню процедури надання та переоформлення відстрочок;
- забезпечать збереження прав військовозобов'язаних у період розгляду їхніх заяв.
Нагадаємо, раніше в Україні змінили порядок перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації (для декого з громадян).
Крім того, в Міноборони назвали категорії українців, яким для продовження відстрочок потрібно оновлювати дані вручну.
Читайте також, яка різниця між відстрочкою та бронюванням.