Осталась неделя. Компаниям "оборонки" напомнили важное условие для бронирования

Оборонные предприятия со статусами критически важных должны до 10 августа представить документы для подтверждения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Предприятия ОПК должны подтвердить бронирование

Ведомство пересматривает ранее принятые решения по определению предприятий ОПК критически важными. Пересмотр касается принятых до 7 июля 2026 года.

Правительство поручило государственным органам до 1 сентября пересмотреть действующие решения по этому поводу. Предприятия с этим статусом должны до 10 августа представить документы в соответствии с критерием предыдущего решения.

Для большинства организаций предусмотрена упрощенная процедура подтверждения - без повторного представления полного пакета документов.

Однако предприятия, получившие статус по грантовому критерию BRAVE1, должны пройти полное переподтверждение.

Условия сохранения статуса

Если документы будут своевременно представлены, то предприятие останется критически важным до даты, указанной в предыдущем решении.

Бронирование военнообязанных работников также будет сохраняться, но не дольше срока действия соответствующего статуса предприятия.

Если кто-то из этой категории не подаст документы в установленный срок, то с 1 сентября 2026 его статус критически важного будет отменен. Также будет аннулировано и бронирование его военнообязанных работников.

Упрощенная процедура

Упрощенная процедура применяется к:

исполнителей и соисполнителей государственных контрактов, в которых объем деятельности для обороны составляет более 50% от общего объема производства;

в которых объем деятельности для обороны составляет более 50% от общего объема производства; резидентов Defence City;

предприятий, производящих и снабжающих взрывчатые вещества и боеприпасы для СОУ, заключили соответствующее совместное решение из Минобороны и включены в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;

заключили соответствующее совместное решение из Минобороны и включены в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов; других предприятий ОПК, авиастроительной отрасли и сферы космической деятельности, которые были определены важными для национальной экономики по совокупности, по меньшей мере, трех критериев и могли бронировать до 50% военнообязанных работников.

Упрощенная процедура позволяет большинству предприятий не подавать повторно полный пакет документов.

В то же время своевременная подача документов является обязательным условием сохранения статуса критически важного предприятия и бронирования его военнообязанных работников.