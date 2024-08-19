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Залишився тиждень-два на евакуацію: жителів Покровська закликали терміново виїжджати з міста

Фото: евакуація з Покровська (t.me dsns)
Автор: РБК-Україна

Оскільки російські загарбники продовжують своє просування у бік Покровська, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію. Місцева влада закликає людей виїхати якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Покровської МВА Сергія Добряка в етері "Свобода Ранок".

Темпи евакуації з міста збільшилися, тепер з нього виїжджає щодня по 500-600 місцевих жителів. 

Начальник МВА прогнозує, що вже на цьому тижні буде запроваджена примусова евакуація дітей. Він зазначив, що у місті до повномасштабної війни було 13 700 дітей.

"Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", - заявив Добряк.

Він додав, що приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська самостійно, власним транспортом.

"Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з причепом", - повідомив начальник МВА.

За його словами, держава має ресурс вивозити на день як мінімум 1000 людей.

Місцева влада закликає евакуюватися людям якнайшвидше, щоб це відбувалося у спокійному режимі. Добряк зазначив, що у Покровську наразі працюють усі державні сервіси та служби, але вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти через просування російських загарбників у бік міста.

Ситуація на Покровському напрямку

Оскільки ворог продовжує свій наступ на цьому напрямку, місцеве населення закликають евакуюватися. Цей район є найважчою ділянкою фронту протягом останніх місяців. Місцева влада повідомляла, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська. У Новогродівці, що під Покровськом, було введено майже цілодобову комендантську годину. Її також посилили у Мирнограді та Селидовому.

Раніше ми повідомляли, куди необхідно звертатися мешканцям Покровська, Мирнограда та Селидового, щоб виїхати у більш безпечні регіони.

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Донецька областьПокровськЕвакуація