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У місті під Покровськом ввели майже цілодобову комендантську годину

Новогродівка, Середа 14 серпня 2024 18:41
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У місті під Покровськом ввели майже цілодобову комендантську годину Фото: у Новогродівці посилили комендантську годину (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У місті Новогродівка Донецької області комендантська година діятиме 20 годин на добу. Такі правила набудуть чинності відзавтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram і на його заяву в ефірі телемарафону.

"У Новогродівці продовжено комендантську годину. З 15 серпня обмеження на пересування у Новогродівці діятиме з 15:00 до 11:00", - написав Філашкін.

За його словами, ситуація навколо міста дуже складна і таке рішення сприятиме безпеці мирних мешканців.

У місті під Покровськом ввели майже цілодобову комендантську годину Фото: Новогродівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

Також він закликав усіх місцевих жителів дотримуватися правил і не наражати себе на небезпеку.

При цьому в ефірі телемарафону Філашкін пояснив, чому у місті посилили комендантську годину.

"Тому що ворог підійшов дуже близько. Щоб ми вивезли з населеного пункту людей і вони не заважали робити нашим військовим свою справу, бо вони і воюють, і евакуюють наше населення. Тому було ухвалено таке рішення", - зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Там росіяни діють найактивніше.

На цьому тлі 9 серпня стало відомо, що влада Донецької області вирішила посилити комендантську годину. У населених пунктах біля лінії фронту вона з 12 серпня діє з 17:00 до 09:00.

До речі, згідно з одним з останніх зведень Генштабу ЗСУ, вчора, 13 серпня, на Покровському напрямку відбулося понад третину всіх боїв на фронті.

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Донецька область Покровськ Комендантська година Війна в Україні
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