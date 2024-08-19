Осталась неделя-две на эвакуацию: жителей Покровска призвали срочно уезжать из города

Поскольку российские захватчики продолжают свое продвижение в сторону Покровска, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию. Местные власти призывают людей уехать как можно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Покровской ГВА Сергея Добряка в эфире "Свобода Утро".
Темпы эвакуации из города увеличились, теперь из него уезжает ежедневно по 500-600 местных жителей.
Начальник ГВА прогнозирует, что уже на этой неделе будет введена принудительная эвакуация детей. Он отметил, что в городе до полномасштабной войны было 13 700 детей.
"Сейчас в общине остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается… Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", - заявил Добряк.
Он добавил, что примерно 60 процентов жителей выезжают из Покровска самостоятельно, собственным транспортом.
"Вчера выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные уехали своим транспортом, с вещами, с прицепом", - сообщил начальник ГВА.
По его словам, у государства есть ресурс вывозить в день как минимум 1000 человек.
Местные власти призывают эвакуироваться людям как можно быстрее, чтобы это происходило в спокойном режиме. Добряк отметил, что в Покровске сейчас работают все государственные сервисы и службы, но вскоре их работу придется прекращать из-за продвижения российских захватчиков в сторону города.
Поскольку враг продолжает свое наступление на этом направлении, местное население призывают эвакуироваться. Этот район является самым трудным участком фронта на протяжении последних месяцев. Местные власти сообщали, что российские захватчики находятся на расстоянии в 11 км от Покровска. В Новогродовке, что под Покровском, был введен почти круглосуточный комендантский час. Ее также усилили в Мирнограде и Селидово.
Ранее мы сообщали, куда необходимо обращаться жителям Покровска, Мирнограда и Селидового, чтобы уехать в более безопасные регионы.
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