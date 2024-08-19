Осталась неделя-две на эвакуацию: жителей Покровска призвали срочно уезжать из города

Темпы эвакуации из города увеличились, теперь из него уезжает ежедневно по 500-600 местных жителей.

Начальник ГВА прогнозирует, что уже на этой неделе будет введена принудительная эвакуация детей. Он отметил, что в городе до полномасштабной войны было 13 700 детей.

"Сейчас в общине остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается… Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", - заявил Добряк.

Он добавил, что примерно 60 процентов жителей выезжают из Покровска самостоятельно, собственным транспортом.

"Вчера выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные уехали своим транспортом, с вещами, с прицепом", - сообщил начальник ГВА.

По его словам, у государства есть ресурс вывозить в день как минимум 1000 человек.

Местные власти призывают эвакуироваться людям как можно быстрее, чтобы это происходило в спокойном режиме. Добряк отметил, что в Покровске сейчас работают все государственные сервисы и службы, но вскоре их работу придется прекращать из-за продвижения российских захватчиков в сторону города.