У двох містах Донецької області посилили комендантську годину

У Мирнограді та Селидовому Донецької області було значно посилено час дії комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00", - написав Філашкін.

За його словами, нові правила почнуть діяти від завтра, 19 серпня. Він просить всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.

Вчора ввечері росіяни завдали удар КАБом по фронтовому місту Мирноград в Донецькій області. За словами Філашкіна, росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку. Було відомо про 1 загиблого і 4 поранених.

Ситуація в Донецькій області

За даними Генштабу, наразі в Донецькій області найбільш напружена ситуація по всій лінії фронту. На початку серпня українські десантники стримали два штурми росіян на Курахівському напрямку.

Зокрема, російська війська підійшли за 11 кілометрів до околиць міста Покровськ. У самому Покровську цивільних навіть закликали евакуюватися.

Раніше Філашкін повідомляв, що у Кураховому Донецької області буде продовжено комендантську годину з 17:00 до 09:00.

РБК-Україна показувало, як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку. Детальніше - у нашому репортажі.

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