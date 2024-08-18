Мешканців Покровська, Мирнограда та Селидового закликають евакуюватися: куди звертатися

У зв'язку з важкою ситуацією на Покровському напрямку Донецької області, мешканців населених пунктів Покровськ, Мирноград і Селидово закликали евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Прошу вас евакуюватись. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів", - написала вона.

Верещук звертаючись до жителів наводить два ключові аргументи:

життя та здоров'я "ваше й ваших дітей цінніше всього;

"ваше перебування" там заважає працювати Силам оборони.

Віцепрем'єр-міністр повторно наголосила, що розуміє, що люди залишають звичну роботу, домівки та майно, але їх життя та здоров'я, а також їх дітей, цінніше.

Вона висловила розуміння, що в евакуації українці можуть зіштовхнутись із труднощами та невідомістю. Проте це краще, аніж під обстрілами на лінії вогню. Верещук запевнила, що держава допоможе.

"В евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та, власне, приймаючі громади - всі ми допоможемо", - йдеться в її повідомленні.

Щоб евакуюватися, можна звернутися за наступними контактами: