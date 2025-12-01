ua en ru
Політика

Чи потягне відставка Єрмака кадрові перестановки в Кабміні: що кажуть джерела

Понеділок 01 грудня 2025 08:51
Фото: кадрові перестановки в Кабміні (kmu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Можливі кадрові перестановки в уряді залежать від того, чи призначать когось із членів Кабміну новим головою Офісу президента. Поки в планах депутатів лише призначення одного нового міністра.

Про це розповідається в матеріалі РБК-Україна "Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить".

Серед потенційних кандидатів на посаду нового керівника Офісу президента є декілька діючих членів уряду, зокрема перший віце-прем'єр Михайло Федоров та міністр оборони Денис Шмигаль. Тож у випадку, якщо хтось із них перейде на роботу на Банкову, це потягне за собою відповідні кадрові перестановки в уряді.

"Поки цього не сталося, кадрові плани нардепів на цей тиждень обмежуються заповненням однієї з двох вакансій у Кабміні – на посаду міністра юстиції планують призначити голову парламентського комітету з питань правової політики Дениса Маслова", – йдеться в матеріалі.

Натомість посада міністра енергетики поки залишатиметься вакантною – на зміну звільненому Герману Галущенку не можуть знайти потрібного кандидата.

Що передувало

Нагадаємо, 28 листопада детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.

Також НАБУ та САП раніше повідомили про викриття корупційної організації, до якої, за матеріалами слідства, могли бути причетні високопосадовці. У плівках, оприлюднених НАБУ, фігурує міністр юстиції Герман Галущенко.

Правоохоронці встановили, що учасники схеми вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому" та організували офіс для відмивання грошей. Після оприлюднення інформації Галущенка відсторонили від виконання обов’язків.

Згодом він подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук. Обох посадовців президент уже виключив зі складу РНБО.

