Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, - Зеленський

Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії", - наголосив він.

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці.

"Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію", - додав президент.

За його словами, розвідка фіксує посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю.

Співпраця Росії та Китаю

Нагадаємо, Китай офіційно дотримується нейтральної позиції щодо війни Росії проти України.

При цьому Пекін активно співпрацює з Москвою, а низка китайських компаній постачають до РФ товари подвійного призначення, які, зокрема, можуть бути використані для виробництва озброєння.

Крім цього, Китай, маючи на меті вигоду для себе, купує у Росії нафту і газ, чим опосередковано фінансує війну, розпочату Москвою.

Нагадаємо, в червні видання The Economist писало, що Китай став головним постачальником для військової машини Росії. Крім того, Пекін, можливо, міг передати летальну зброю.

Також агентству Reuters стало відомо, що до Росії переправляють китайські бойові двигуни під виглядом "промислових холодильних установок".

У вересні спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог наголошував, що якби Китай припинив допомогу Росії, то війна в Україні "могла б закінчитися вже наступного дня".