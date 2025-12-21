ua en ru
Російські дрони і ракети на 70% комплектуються Китаєм, - Власюк

Росія, Неділя 21 грудня 2025 02:44
UA EN RU
Російські дрони і ракети на 70% комплектуються Китаєм, - Власюк Фото: Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Більшість комплектуючих для російських дронів і ракет постачає Китайська Народна Республіка.

Про це заявив Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".

Власюк зазначає, що частка китайських комплектуючих у російських БПЛА і ракетах зросла з початку повномасштабного вторгнення зросла.

За його словами, йдеться не лише про мікроелектроніку, а й про технічне обладнання для виробництва, верстати та певні хімічні речовини, що дає змогу російському військово-промисловому комплексу підтримувати відповідні темпи виробництва.

Щодо ефекту санкцій, Власюк підкреслює, що вони працюють частково:

  • Росія не завжди може отримати необхідні компоненти;
  • навіть якщо поставки відбуваються, кількість і ціна не відповідають потребам ворога.

Він також повідомив, що Україна веде переговори з Китаєм щодо цього питання, однак реакції поки що немає.

Від початку війни Україна активно відстежує джерела комплектуючих для російської зброї, щоб посилити санкційний тиск.

Співпраця Росії та Китаю

Зазначимо, що зростання частки китайських компонентів підкреслює проблему обходу санкцій Росією і водночас демонструє, що санкції впливають на доступність і ціну ресурсів для ворога.

Ця ситуація важлива для стратегічного планування поставок і контролю за технологіями, які можуть використовуватися у військових цілях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай посилює співпрацю з Росією, зокрема у сфері військово-промислового комплексу.

У червні РБК-Україна повідомляло, що Китай став ключовим постачальником для російської військової машини. Існують також припущення, що Пекін міг передавати летальну зброю.

Також за даними агентства Reuters, у Росію переправляють китайські бойові двигуни, замасковані під промислові холодильні установки.

У вересні спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що якби Китай припинив поставки для Росії, війна в Україні могла б завершитися вже наступного дня.

