Залежність Росії від Китаю зростає попри спад торгівлі, - розвідка

Росія стає дедалі більше залежною від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
Як повідомили у СЗР, за дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між Росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд дол. США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
У 2025-му зменшився як експорт Китаю до РФ - на 11,3 % (до 73,6 млрд доларів), так і російські поставки до КНР - на 7,7 % (до 90 млрд доларів).
Зазначається, що основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень-вересень знизилася на 18,9 %, або на 14 млрд доларів.
Експорт нафти впав на 8,1 % у фізичних обсягах і на 21 % у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.
Іншим чинником стало перенасичення російського ринку китайськими автомобілями. Після рекордних постачань у 2024 році попит скоротився більш ніж удвічі - на 56 %.
Додатковий тиск спричинили логістичні збої. На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до Росії зросла: залізницею - на 25 % (до 5 тисяч доларів), автотранспортом - на 35 % (до 15 тисяч доларів за 20-тонну фуру).
Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) і STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження.
"Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна", - зазначає розвідка.
Нагадаємо, раніше видання The Economist заявило, що Китай став головним постачальником для воєнної машини Росії. Припускається, що Пекін міг передати Москві летальну зброю.
У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що в України є докази постачання Китаєм озброєння до РФ. Хоча Пекін офіційно це заперечує.
Також, за словами Зеленського, Україні відомо про понад 150 громадян Китаю, які воюють на боці Росії. Раніше українські військові взяли у полон двох китайців.
Водночас, як розповів речник Служби зовнішньої розвідки, Росія планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів з китайськими деталями для війни проти України.