Залежність Росії від Китаю зростає попри спад торгівлі, - розвідка

Як повідомили у СЗР, за дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між Росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд дол. США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У 2025-му зменшився як експорт Китаю до РФ - на 11,3 % (до 73,6 млрд доларів), так і російські поставки до КНР - на 7,7 % (до 90 млрд доларів).

Зазначається, що основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень-вересень знизилася на 18,9 %, або на 14 млрд доларів.

Експорт нафти впав на 8,1 % у фізичних обсягах і на 21 % у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.

Іншим чинником стало перенасичення російського ринку китайськими автомобілями. Після рекордних постачань у 2024 році попит скоротився більш ніж удвічі - на 56 %.

Додатковий тиск спричинили логістичні збої. На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до Росії зросла: залізницею - на 25 % (до 5 тисяч доларів), автотранспортом - на 35 % (до 15 тисяч доларів за 20-тонну фуру).

Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) і STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження.

"Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна", - зазначає розвідка.