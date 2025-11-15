RU

Зависимость России от Китая растет несмотря на спад торговли, - разведка

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия становится все более зависимой от экспорта энергоносителей и металлов, большинство которых продаются в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Как сообщили в СВР, за девять месяцев 2025 года объемы торговли между Россией и Китаем сократились до 163,6 млрд долл. США, что на 9,4 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В 2025-м уменьшился как экспорт Китая в РФ - на 11,3 % (до 73,6 млрд долларов), так и российские поставки в КНР - на 7,7 % (до 90 млрд долларов).

Отмечается, что основным фактором падения стало удешевление энергоносителей. Стоимость российского энергетического экспорта в Китай за январь-сентябрь снизилась на 18,9 %, или на 14 млрд долларов.

Экспорт нефти упал на 8,1 % в физических объемах и на 21 % в денежном выражении из-за снижения цены на Brent.

Другим фактором стало перенасыщение российского рынка китайскими автомобилями. После рекордных поставок в 2024 году спрос сократился более чем вдвое - на 56 %.

Дополнительное давление оказали логистические сбои. На китайско-казахстанской границе осенью образовались очереди грузовиков, а стоимость перевозок из КНР в Россию выросла: по железной дороге - на 25 % (до 5 тысяч долларов), автотранспортом - на 35 % (до 15 тысяч долларов за 20-тонную фуру).

Часть морских операторов, в частности CStar Line (ОАЭ) и STF Shipping (КНР), сократили рейсы в российские порты из-за финансовых ограничений.

"Зависимость российской экономики от экспорта энергоносителей и металлов, большинство которых продаются в Китай, делает ее все более уязвимой к колебаниям спроса на китайском рынке и усиливает зависимость от Пекина", - отмечает разведка.

 

Сотрудничество России и Китая

Напомним, ранее издание The Economist заявило, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.

В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть доказательства поставок Китаем вооружения в РФ. Хотя Пекин официально это отрицает.

Также, по словам Зеленского, Украине известно о более 150 гражданах Китая, которые воюют на стороне России. Ранее украинские военные взяли в плен двух китайцев.

В то же время, как рассказал представитель Службы внешней разведки, Россия планирует в этом году изготовить 2 млн FPV-дронов с китайскими деталями для войны против Украины.

