РФ планує виготовити 2 млн FPV-дронів за 2025 рік за допомогою Китаю, - розвідка

Росія планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів для війни проти України. Москва також хоче виробити по 30 тисяч далекобійних безпілотників та дронів-обманок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Служби зовнішньої розвідки України Олега Александрова в інтерв'ю Politico .

Він зазначив, що китайські виробники постачаються росіянам електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи, плати керування та обладнання для навігації.

"Вони використовують так звані підставні компанії, змінюють назви, роблять усе, щоб уникнути експортного контролю та уникнути санкцій за свою діяльність", - сказав Александров.

Пекін неодноразово заперечував постачання будь-яких безпілотників або компонентів зброї Росії. Але Александров заявив, що Росія має критичну залежність від постачання китайських деталей як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників. Це дає змогу РФ підривати лідерство України в технології та виробництві безпілотників.

За словами речник СЗР, Росія зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 тисяч у 2024 році до понад 30 тисяч цього року, а також до 2 млн невеликих тактичних дронів.

"Вони прагнуть випустити близько 30 тисяч далекобійних дронів, а також 30 тисяч дронів-мішеней, які вони використовують для виснаження українських систем протиповітряної оборони, у 2025 році", - сказав він.

Як заявив Александров, що стосується FPV-дронів, то росіяни прагнуть випустити 2 млн таких безпілотників цьогоріч.