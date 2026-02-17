Залежить від глядача: у театрі Франка в Києві сказали, чи здорожчають квитки у 2026 році

Від чого залежить вартість квитків у театрі

Нищук розповів, що у театрі усвідомлюють: мають "бути доступними" для людей.

"Ми слідкуємо за платоспроможністю глядачів... Ми робимо аналіз цієї ситуації", - поділився гендиректор установи.

Він додав, що це - такий момент, який не можна "просто собі з голови вигадати".

Крім того, вартість квитків може залежати й від конкретного місця, яруса.

Скільки сьогодні коштують квитки на вистви

За словами Нищука, сьогодні найвища ціна на квитки у театрі - близько 3 тисяч гривень.

При цьому зберігається й ціна частини квитків у 200-250 гривень. Є навіть так звана "соціальна ціна" у 100 гривень.

"Так, це місця на інших ярусах, але ми цю історію балансуємо. Ми для себе розуміємо, це не вихід - просто перейти в комерційний простір", - визнав фахівець.

Він пояснив, що театр все одно залишається соціально відповідальним державним закладом, який "має головну ідею - просвітницьку".

"Ідею підняття морально-бойового духу для всіх. Для суспільства в цілому і, зокрема, для військових", - додав Нищук.

Він зауважив також, що за два роки театр перерахував понад 100 млн гривень, зібраних як донати для Збройних сил України (ЗСУ).

Чи здорожчають квитки у 2026 році

"Минулого сезону зробили певне збільшення ціни. До речі, на прохання багатьох глядачів", - пригадав очільник театру.

Він додав, що "є якась частина людей", які кажуть: "Слухайте, підніміть ціну, щоб я міг спокійно придбати квиток".

"Але ми розуміємо, що таких людей також небагато. І умовна вчителька школи чи вихователька дитячого садочка Катерина Іванівна, наша стала відвідувачка, має мати змогу далі ходити. Тому ми все одно балансуємо", - розповів Нищук.

Він повідомив також, що у 2026 році збільшувати ціну квитків - не плануєтся.

"Це - дуже обережна річ. Вона дуже чутлива для нашого глядача, який для нас є дуже дорогий. І ми розуміємо, що глядачу теж нелегко", - підсумував керівник установи.