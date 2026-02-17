Залежить від глядача: у театрі Франка в Києві сказали, чи здорожчають квитки у 2026 році

Гендиректор театру імені Івана Франка в Києві Євген Нищук розповів, від чого сьогодні залежить вартість квитків на вистави й чи зростуть ціни у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві у коментарі "Інтерфакс-Україна".
Нищук розповів, що у театрі усвідомлюють: мають "бути доступними" для людей.
"Ми слідкуємо за платоспроможністю глядачів... Ми робимо аналіз цієї ситуації", - поділився гендиректор установи.
Він додав, що це - такий момент, який не можна "просто собі з голови вигадати".
Крім того, вартість квитків може залежати й від конкретного місця, яруса.
За словами Нищука, сьогодні найвища ціна на квитки у театрі - близько 3 тисяч гривень.
При цьому зберігається й ціна частини квитків у 200-250 гривень. Є навіть так звана "соціальна ціна" у 100 гривень.
"Так, це місця на інших ярусах, але ми цю історію балансуємо. Ми для себе розуміємо, це не вихід - просто перейти в комерційний простір", - визнав фахівець.
Він пояснив, що театр все одно залишається соціально відповідальним державним закладом, який "має головну ідею - просвітницьку".
"Ідею підняття морально-бойового духу для всіх. Для суспільства в цілому і, зокрема, для військових", - додав Нищук.
Він зауважив також, що за два роки театр перерахував понад 100 млн гривень, зібраних як донати для Збройних сил України (ЗСУ).
"Минулого сезону зробили певне збільшення ціни. До речі, на прохання багатьох глядачів", - пригадав очільник театру.
Він додав, що "є якась частина людей", які кажуть: "Слухайте, підніміть ціну, щоб я міг спокійно придбати квиток".
"Але ми розуміємо, що таких людей також небагато. І умовна вчителька школи чи вихователька дитячого садочка Катерина Іванівна, наша стала відвідувачка, має мати змогу далі ходити. Тому ми все одно балансуємо", - розповів Нищук.
Він повідомив також, що у 2026 році збільшувати ціну квитків - не плануєтся.
"Це - дуже обережна річ. Вона дуже чутлива для нашого глядача, який для нас є дуже дорогий. І ми розуміємо, що глядачу теж нелегко", - підсумував керівник установи.
