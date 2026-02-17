Зависит от зрителя: в театре Франко в Киеве сказали, подорожают ли билеты в 2026 году

Гендиректор театра имени Ивана Франко в Киеве Евгений Нищук рассказал, от чего сегодня зависит стоимость билетов на спектакли и вырастут ли цены в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве в комментарии "Интерфакс-Украина".
Нищук рассказал, что в театре осознают: должны "быть доступными" для людей.
"Мы следим за платежеспособностью зрителей... Мы делаем анализ этой ситуации", - поделился гендиректор учреждения.
Он добавил, что это - такой момент, который нельзя "просто себе из головы придумать".
Кроме того, стоимость билетов может зависеть и от конкретного места, яруса.
По словам Нищука, сегодня самая высокая цена на билеты в театре - около 3 тысяч гривен.
При этом сохраняется и цена части билетов в 200-250 гривен. Есть даже так называемая "социальная цена" в 100 гривен.
"Да, это места на других ярусах, но мы эту историю балансируем. Мы для себя понимаем, это не выход - просто перейти в коммерческое пространство", - признал специалист.
Он объяснил, что театр все равно остается социально ответственным государственным учреждением, которое "имеет главную идею - просветительскую".
"Идею поднятия морально-боевого духа для всех. Для общества в целом и, в частности, для военных", - добавил Нищук.
Он отметил также, что за два года театр перечислил более 100 млн гривен, собранных как донаты для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"В прошлом сезоне сделали определенное увеличение цены. Кстати, по просьбе многих зрителей", - вспомнил глава театра.
Он добавил, что "есть какая-то часть людей", которые говорят: "Слушайте, поднимите цену, чтобы я мог спокойно приобрести билет".
"Но мы понимаем, что таких людей также немного. И условная учительница школы или воспитательница детского сада Екатерина Ивановна, наша постоянная посетительница, должна иметь возможность дальше ходить. Поэтому мы все равно балансируем", - рассказал Нищук.
Он сообщил также, что в 2026 году увеличивать цену билетов - не планируется.
"Это - очень осторожная вещь. Она очень чувствительна для нашего зрителя, который для нас очень дорог. И мы понимаем, что зрителю тоже нелегко", - подытожил руководитель учреждения.
