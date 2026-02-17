RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Зависит от зрителя: в театре Франко в Киеве сказали, подорожают ли билеты в 2026 году

Стоимость билета в театре может зависеть от различных факторов (фото: facebook.com/frankotheatre)
Автор: Ирина Костенко

Гендиректор театра имени Ивана Франко в Киеве Евгений Нищук рассказал, от чего сегодня зависит стоимость билетов на спектакли и вырастут ли цены в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве в комментарии "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Сколько нужно денег, чтобы снять качественный фильм в Украине? Объясняет актер

От чего зависит стоимость билетов в театре

Нищук рассказал, что в театре осознают: должны "быть доступными" для людей.

"Мы следим за платежеспособностью зрителей... Мы делаем анализ этой ситуации", - поделился гендиректор учреждения.

Он добавил, что это - такой момент, который нельзя "просто себе из головы придумать".

Кроме того, стоимость билетов может зависеть и от конкретного места, яруса.

Сколько сегодня стоят билеты на выступления

По словам Нищука, сегодня самая высокая цена на билеты в театре - около 3 тысяч гривен.

При этом сохраняется и цена части билетов в 200-250 гривен. Есть даже так называемая "социальная цена" в 100 гривен.

"Да, это места на других ярусах, но мы эту историю балансируем. Мы для себя понимаем, это не выход - просто перейти в коммерческое пространство", - признал специалист.

Он объяснил, что театр все равно остается социально ответственным государственным учреждением, которое "имеет главную идею - просветительскую".

"Идею поднятия морально-боевого духа для всех. Для общества в целом и, в частности, для военных", - добавил Нищук.

Он отметил также, что за два года театр перечислил более 100 млн гривен, собранных как донаты для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подорожают ли билеты в 2026 году

"В прошлом сезоне сделали определенное увеличение цены. Кстати, по просьбе многих зрителей", - вспомнил глава театра.

Он добавил, что "есть какая-то часть людей", которые говорят: "Слушайте, поднимите цену, чтобы я мог спокойно приобрести билет".

"Но мы понимаем, что таких людей также немного. И условная учительница школы или воспитательница детского сада Екатерина Ивановна, наша постоянная посетительница, должна иметь возможность дальше ходить. Поэтому мы все равно балансируем", - рассказал Нищук.

Он сообщил также, что в 2026 году увеличивать цену билетов - не планируется.

"Это - очень осторожная вещь. Она очень чувствительна для нашего зрителя, который для нас очень дорог. И мы понимаем, что зрителю тоже нелегко", - подытожил руководитель учреждения.

Напомним, ранее звездный визажист раскрыл, сколько стоят его услуги.

Кроме того, известный украинский актер признался, сколько тратит ежемесячно.

Читайте также о ценах в Украине - что в последнее время подорожало больше всего.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЦеныАктерыБилетыЦены в Украине