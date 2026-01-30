Скільки треба грошей, щоб зняти якісний фільм в Україні? Пояснює актор

Актор театру та кіно Павло Текучев розповів, скільки грошей потрібно, щоб зняти якісний фільм в Україні. Цікаво, що іноді відсутність державного фінансування може бути позитивним фактором для команди.

Приблизну суму для якісних знімань він назвав у інтерв'ю РБК-Україна .

Скільки коштує створення фільму

За словами актора, створення якісного повнометражного кіно в Україні сьогодні потребує значних інвестицій. Як приклад він навів бюджет стрічки "Ти космос", який склав близько 800 тисяч євро, назвавши цю суму мінімально необхідною.

Бюджет стрічки "Вічник", яка нещодавно вийшла на екрани, виявився значно більшим.

"Я точно знаю бюджет нашого фільму "Вічник" - до двох мільйонів доларів витратили на це кіно. Це лише приватні інвестиції, там немає ніяких бюджетних коштів", - зізнається Текучев.

Чи потрібні фільми без державної підтримки

Актор зауважив, що відсутність фінансування з держбюджету в нинішніх умовах має свої переваги, адже це дозволяє уникнути суспільного осуду та гострих дебатів.

"Мені як актору дуже приємно, тому що я знаю, що точно буду позбавлений будь-яких розмов, дебатів стосовно доцільності використання бюджетних коштів. Зараз однією цією темою можна перекреслити сприйняття цілого фільму", - пояснює він.

Текучев наголошує, що вважає такі дискусії у суспільстві правильними, оскільки пріоритетом для країни є оборона.

"Це дуже правильні діалоги, тому що неможливо, коли в нас не вистачає фінансування на армію, витрачати кошти на мистецтво. Конкретно для мене зараз це позитивний момент", - додає артист.

Водночас він зауважив, що держава має фінансувати творчість, проте "Вічник" є авторським баченням режисера, реалізованим виключно завдяки приватному капіталу.