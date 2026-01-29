ua en ru
Відомий український актор зізнався, скільки витрачає щомісяця: "Економити не буду"

Четвер 29 січня 2026 20:16
Відомий український актор зізнався, скільки витрачає щомісяця: "Економити не буду" Скільки Павло Текучев витрачає на місяць (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)
Автор: Юлія Гаюк

Популярний український актор Павло Текучев розповів, що перший рік батьківства став для нього справжнім викликом у фінансовому плані. Артист зізнався, що витрати на маленького Матвія виявилися значно вищими, ніж він очікував.

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

Скільки Павло Текучев витрачає на дитину

За словами Текучева, він не був готовий до того, скільки коштів потребує немовля. Наразі щомісячні витрати лише на потреби дитини вимірюються чотиризначними цифрами.

"Я прям в шоці, тому що я не був готовий. Звичайно, я економити на своїй дитині ніколи не буду, тому що для мене дуже важлива тема. На місяць це виходить понад 1 000 доларів. Я думаю, що далі сума трошки зменшиться, але перший рік життя і народження - дуже дорогі", - ділиться актор.

Скільки грошей потрібно сім'ї Текучева на місяць

Павло зазначив, що через специфіку професії його заробітки нестабільні - він може мати декілька проєктів поспіль, а потім тривалий час залишатися без зйомок. Проте артист вже визначив для себе комфортний мінімум для утримання родини.

"Я думаю, що від 2 000 доларів. Хочу більше, але я працюю для цього весь свій шлях. Я ще й близько не дійшов до тієї суми, яку я хочу, щоб почуватися стабільно і спокійно", - зізнається він.

Актор також додає, що часто відчуває хвилювання через фінанси, адже навіть бажаний мінімум вдається заробляти не кожного місяця.

