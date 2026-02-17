Залежить від глядача: у театрі Франка в Києві сказали, чи здорожчають квитки у 2026 році
Гендиректор театру імені Івана Франка в Києві Євген Нищук розповів, від чого сьогодні залежить вартість квитків на вистави й чи зростуть ціни у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві у коментарі "Інтерфакс-Україна".
Читайте також: Скільки треба грошей, щоб зняти якісний фільм в Україні? Пояснює актор
Від чого залежить вартість квитків у театрі
Нищук розповів, що у театрі усвідомлюють: мають "бути доступними" для людей.
"Ми слідкуємо за платоспроможністю глядачів... Ми робимо аналіз цієї ситуації", - поділився гендиректор установи.
Він додав, що це - такий момент, який не можна "просто собі з голови вигадати".
Крім того, вартість квитків може залежати й від конкретного місця, яруса.
Скільки сьогодні коштують квитки на вистви
За словами Нищука, сьогодні найвища ціна на квитки у театрі - близько 3 тисяч гривень.
При цьому зберігається й ціна частини квитків у 200-250 гривень. Є навіть так звана "соціальна ціна" у 100 гривень.
"Так, це місця на інших ярусах, але ми цю історію балансуємо. Ми для себе розуміємо, це не вихід - просто перейти в комерційний простір", - визнав фахівець.
Він пояснив, що театр все одно залишається соціально відповідальним державним закладом, який "має головну ідею - просвітницьку".
"Ідею підняття морально-бойового духу для всіх. Для суспільства в цілому і, зокрема, для військових", - додав Нищук.
Він зауважив також, що за два роки театр перерахував понад 100 млн гривень, зібраних як донати для Збройних сил України (ЗСУ).
Чи здорожчають квитки у 2026 році
"Минулого сезону зробили певне збільшення ціни. До речі, на прохання багатьох глядачів", - пригадав очільник театру.
Він додав, що "є якась частина людей", які кажуть: "Слухайте, підніміть ціну, щоб я міг спокійно придбати квиток".
"Але ми розуміємо, що таких людей також небагато. І умовна вчителька школи чи вихователька дитячого садочка Катерина Іванівна, наша стала відвідувачка, має мати змогу далі ходити. Тому ми все одно балансуємо", - розповів Нищук.
Він повідомив також, що у 2026 році збільшувати ціну квитків - не плануєтся.
"Це - дуже обережна річ. Вона дуже чутлива для нашого глядача, який для нас є дуже дорогий. І ми розуміємо, що глядачу теж нелегко", - підсумував керівник установи.
Нагадаємо, раніше зірковий візажист розкрив, скільки коштують його послуги.
Крім того, відомий український актор зізнався, скільки витрачає щомісяця.
Читайте також про ціни в Україні - що останнім часом подорожчало найбільше.