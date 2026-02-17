Зависит от зрителя: в театре Франко в Киеве сказали, подорожают ли билеты в 2026 году

Гендиректор театра имени Ивана Франко в Киеве Евгений Нищук рассказал, от чего сегодня зависит стоимость билетов на спектакли и вырастут ли цены в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве в комментарии "Интерфакс-Украина".

От чего зависит стоимость билетов в театре

Нищук рассказал, что в театре осознают: должны "быть доступными" для людей.

"Мы следим за платежеспособностью зрителей... Мы делаем анализ этой ситуации", - поделился гендиректор учреждения.

Он добавил, что это - такой момент, который нельзя "просто себе из головы придумать".

Кроме того, стоимость билетов может зависеть и от конкретного места, яруса.

Сколько сегодня стоят билеты на выступления

По словам Нищука, сегодня самая высокая цена на билеты в театре - около 3 тысяч гривен.

При этом сохраняется и цена части билетов в 200-250 гривен. Есть даже так называемая "социальная цена" в 100 гривен.

"Да, это места на других ярусах, но мы эту историю балансируем. Мы для себя понимаем, это не выход - просто перейти в коммерческое пространство", - признал специалист.

Он объяснил, что театр все равно остается социально ответственным государственным учреждением, которое "имеет главную идею - просветительскую".

"Идею поднятия морально-боевого духа для всех. Для общества в целом и, в частности, для военных", - добавил Нищук.

Он отметил также, что за два года театр перечислил более 100 млн гривен, собранных как донаты для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подорожают ли билеты в 2026 году

"В прошлом сезоне сделали определенное увеличение цены. Кстати, по просьбе многих зрителей", - вспомнил глава театра.

Он добавил, что "есть какая-то часть людей", которые говорят: "Слушайте, поднимите цену, чтобы я мог спокойно приобрести билет".

"Но мы понимаем, что таких людей также немного. И условная учительница школы или воспитательница детского сада Екатерина Ивановна, наша постоянная посетительница, должна иметь возможность дальше ходить. Поэтому мы все равно балансируем", - рассказал Нищук.

Он сообщил также, что в 2026 году увеличивать цену билетов - не планируется.

"Это - очень осторожная вещь. Она очень чувствительна для нашего зрителя, который для нас очень дорог. И мы понимаем, что зрителю тоже нелегко", - подытожил руководитель учреждения.