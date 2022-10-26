ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генсек НАТО засудив Іран за допомогу РФ: жодна країна не повинна допомагати агресору

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 26 жовтня 2022 12:51
Генсек НАТО засудив Іран за допомогу РФ: жодна країна не повинна допомагати агресору Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Іран не повинен надавати військову допомогу Росії у війні, яку вона незаконно розв'язала проти України. У відповідь на такі дії Тегерана країни мають відповісти жорсткішими санкціями.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу альянсу.

Столтенберг засудив Іран за підтримку та військову допомогу Росії. При цьому він привітав санкції, які союзники та ЄС запроваджують щодо Тегерана.

"Жодна країна не повинна допомагати агресору у незаконній війні", - сказав він.

Також генсек НАТО висловився про заяви РФ про нібито створення Україною "брудної бомби". Він наголосив, що союзники по НАТО відкидають це хибне твердження.

Столтенберг додав, що Росія "не повинна використовувати неправдиві приводи для подальшої ескалації".

Нагадаємо, президент Ізраїлю що під час свого візиту до США оприлюднив докази використання Росією в Україні дронів іранського виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Іран Єнс Столтенберг Війна Росії проти України
NEWS
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ