В Україні різко відповіли на нову пропозицію Росії щодо переговорів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк.

"Рада, що мій сьогоднішній виступ на Саміті G20 в Індонезії з закликом до парламентів усіх країн світу засудити злочини росіян, псевдореферендуми і анексію наших територій підтримали усі демократії і змусив росіян вчергове збрехати про переговори, тепер - вже у парламентах", - заявила Кондратюк.

За її словами, всі, хто проголосував за анексію українських територій є воєнними злочинцями. Кондратюк пояснила, що з ними ніхто ніяких переговорів вести не буде, бо всі вони відповідатимуть в Міжнародному Трибуналі.

"Відверто кажучи, від попереднього пафосу і зверхності "матвієнок" залишилась одна брехня", - додала заступниця голови Верховної Ради України.

Також на цю пропозицію відреагував секретар РНБО Олексій Данілов та звернувся до спікера Радфеда Валентини Матвієнко.

"Думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі. Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Матвієнко не повинна відволікатись на речі, які вже її не стосуються. Данілов запевнив, що перемовини будуть, але тільки з новою російською владою.