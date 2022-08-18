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День Независимости в условиях войны: будет ли выходной

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Украина, Четверг 18 августа 2022 11:46
День Независимости в условиях войны: будет ли выходной Фото: День Независимости будет обычным рабочим днем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Поэтому День Независимости Украины, который приходится на среду, является обычным рабочим днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) установлено 9 праздничных дней (в частности, День Независимости 24 августа) и 4 нерабочих дня - религиозные праздники, в которые не проводится работа (7 января и 25 декабря - Рождество Христово, один день (воскресенье) - Пасха, один день (воскресенье) - Троица).

Однако статьей 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены иные правила, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней.

До введения военного положения планировалось, что в 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. Кроме того, предполагалось 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Принятым в марте законом отменили перенос выходного дня на понедельник, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье. Кроме того, праздничные дни среди недели являются рабочими.

Напомним, в июле Рада внесла изменения в закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Новым законом предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере.

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