UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Закриття кордону з Білоруссю. Литва відкинула пропозицію Лукашенка про переговори

Фото: Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що виступає проти переговорів з Білоруссю через закриття кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Почати переговори з Литвою самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко сьогодні, 11 листопада, доручив своєму міністру закордонних справ.

Будріс наголосив, що "Лукашенко не встановлює правила" у ситуації з закриттям пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні.

"Я наполегливо рекомендую своєму уряду не йти тим шляхом, який вони намагаються нам нав'язати", - сказав він.

Очільник литовського МЗС додав, що Сполучені Штати "повною мірою" залучені до цього процесу.

За словами Будріса, Литва відкриє кордон з Білоруссю, якщо контрабандисти припинять порушувати її повітряний простір. Крім того, для відкриття пунктів пропуску близько 1000 литовських вантажівок, які залишаються на білоруській території, мають отримати дозвіл на повернення.

Провокації Білорусі

Нагадаємо, у жовтні через повітряні кулі, які рухалися з території Білорусі, кілька разів закривали міжнародний аеропорт Вільнюса. У результаті постраждали близько 3,5 тисяч пасажирів та 25 рейсів.

Прем’єр-міністер Литви Інґа Руґінене у відповідь скликала засідання Національної комісії з питань безпеки, на якому ухвалили рішення про закриття кордону з Білоруссю на місяць.

Через це Білорусь пригрозила заходами щодо литовського транспорту, який залишився на білоруській території після закриття кордону.

Однак у листопаді провокації продовжилися: роботу аеропорту Вільнюса знову довелося тимчасово призупинити через появу невідомих дронів у повітряному просторі поблизу летовища.

Зазначимо, Євросоюз такі інциденти розцінює як цілеспрямовану гібридну кампанію режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У ЄС попередили, що у разі повторення подібних провокацій проти Білорусі можуть запровадити нові санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьЛитваКордон з Білоруссю