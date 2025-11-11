Закрытие границы с Беларусью. Литва отвергла предложение Лукашенко о переговорах

Начать переговоры с Литвой самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко сегодня, 11 ноября, поручил своему министру иностранных дел.

Будрис подчеркнул, что "Лукашенко не устанавливает правила" в ситуации с закрытием пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

"Я настоятельно рекомендую своему правительству не идти тем путем, который они пытаются нам навязать", - сказал он.

Глава литовского МИД добавил, что Соединенные Штаты "в полной мере" вовлечены в этот процесс.

По словам Будриса, Литва откроет границу с Беларусью, если контрабандисты прекратят нарушать ее воздушное пространство. Кроме того, для открытия пунктов пропуска около 1000 литовских грузовиков, которые остаются на белорусской территории, должны получить разрешение на возвращение.