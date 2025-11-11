RU

Закрытие границы с Беларусью. Литва отвергла предложение Лукашенко о переговорах

Закрытие границы с Беларусью. Литва отвергла предложение Лукашенко о переговорах

Фото: Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что выступает против переговоров с Беларусью из-за закрытия границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Начать переговоры с Литвой самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко сегодня, 11 ноября, поручил своему министру иностранных дел.

Будрис подчеркнул, что "Лукашенко не устанавливает правила" в ситуации с закрытием пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

"Я настоятельно рекомендую своему правительству не идти тем путем, который они пытаются нам навязать", - сказал он.

Глава литовского МИД добавил, что Соединенные Штаты "в полной мере" вовлечены в этот процесс.

По словам Будриса, Литва откроет границу с Беларусью, если контрабандисты прекратят нарушать ее воздушное пространство. Кроме того, для открытия пунктов пропуска около 1000 литовских грузовиков, которые остаются на белорусской территории, должны получить разрешение на возвращение.

 

Провокации Беларуси

Напомним, в октябре из-за воздушных шаров, которые двигались с территории Беларуси, несколько раз закрывали международный аэропорт Вильнюса. В результате пострадали около 3,5 тысяч пассажиров и 25 рейсов.

Премьер-министр Литвы Инга Ругиненэ в ответ созвала заседание Национальной комиссии по вопросам безопасности, на котором приняли решение о закрытии границы с Беларусью на месяц.

Из-за этого Беларусь пригрозила мерами в отношении литовского транспорта, который остался на белорусской территории после закрытия границы.

Однако в ноябре провокации продолжились: работу аэропорта Вильнюса снова пришлось временно приостановить из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве вблизи аэропорта.

Отметим, Евросоюз такие инциденты расценивает как целенаправленную гибридную кампанию режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. В ЕС предупредили, что в случае повторения подобных провокаций против Беларуси могут ввести новые санкции.

