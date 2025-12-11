Закриття аеропортів у Москві, вибухи на ТЕЦ та хімзаводі: що відомо про атаку у РФ

Ураження енергетичних та промислових об’єктів у РФ

Повідомляється, що дрони вразили Дорогобузьку ТЕЦ, розташовану у Смоленській області Росії. Ця теплоелектроцентраль має електричну потужність близько 90 МВт і теплову потужність понад 240 Гкал/год.

Станція забезпечує енергопостачання як промислових об'єктів, так і житлової інфраструктури цього регіону.

Фото: OSINT-анализ ASTRA показав, що житлові будинки у Воронежі знаходяться за кілометр від ТЕЦ (t.me/astrapress)

Також пишуть про атаку на хімічний завод ПАТ "Акрон" у Великому Новгороді у РФ.

Фото: завод мінеральних добрив "Акрон" атакований у Великому Новгороді (t.me/astrapress)

Підприємство є одним з найбільших виробників мінеральних добрив у РФ, випускає азотні та складні добрива і має власний підрозділ з управління парком залізничних вагонів. У виробництві компанії є й аміачна селітра, що використовується як у цивільному, так і у військовому секторі.

Наслідки атаки на Вороніж

У Воронежі внаслідок атаки безпілотників були пошкоджені лінії електропередач. У лівобережній частині міста тимчасово вимикали електро- та теплопостачання.

Місцевий губернатор заявив, що увечері 10 грудня та в ніч на 11 грудня над містом і чотирма районами регіону сили ППО нібито знищили сім БпЛА та одну "швидкісну повітряну ціль". Уламки пошкодили ЛЕП, адміністративну будівлю та скління кількох житлових будинків. В одному з будинків пошкоджено ліфт, а 80 людей тимчасово евакуювали.

OSINT-група ASTRA повідомляє, що пошкоджені багатоповерхівки розташовані приблизно за кілометр від міської ТЕЦ та підприємства "Воронежсинтезкаучук".

Атака дронів на Москву

Сьогодні вночі невідомі безпілотники атакували й Москву. Як стверджує мер столиці РФ Сергій Собянін, російська ППО з вечора 10 грудня збила 32 безпілотники, які летіли на Москву. Жодних подробиць про наслідки атак він не навів, заявивши лише, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Через масований наліт безпілотників у всіх московських аеропортах - "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" - було запроваджено план "Килим".

Аеропорти були закриті на прийом та виліт понад сім годин.

Загалом, як запевняє міноборони РФ, у ніч проти 11 грудня над російськими регіонами збили нібито 287 українських безпілотників, зокрема зокрема: