ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

На Москву летять невідомі дрони: аеропорти не працюють, рейси затримують

Росія, Четвер 11 грудня 2025 01:29
UA EN RU
На Москву летять невідомі дрони: аеропорти не працюють, рейси затримують Фото: московський аеропорт Внуково не працює через невідомі дрони (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Москву атакують невідомі дрони. Через це низка аеропортів російскої столиці зупинили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько 23:00 російські пабліки почали писати про те, що до Москви долітають дрони.

По Московській області був оголошений "червоний" рівень небезпеки по безпілотниках.

У той же час аеропорти Москви та Підмосков'я - "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" - тимчасово зупинили роботу.

В аеропортах скасували 27 рейсів на виліт та стільки ж на приліт.

Згодом мер російської столиці Сергій Собянін почав звітувати про збиті невідомі безпілотники. Станом на 01:20 він нарахував 16 таких дронів.



Атаки на Москву

Як писало РБК-Україна, 30 листопада на Москву також летіли невідомі дрони, через що в московських аеропортах вводили обмеження. Тоді в Московській області лунали вибухи. Російські ЗМІ з посиланням на очевидців писали про три вибухи у підмосковній Коломні.

Також повідомлялось, що два літаки не могли приземлитися у московському аеропорту Внуково: в районі міста Володимир кружляли лайнери з Фергани (Узбекистан) та Дубая (ОАЕ).

Також у ніч на 27 жовтня, згідно із повідомленням Міноборони Росії, було перехоплено та знищено 193 дрони, причому 40 із них - над Московською областю, у тому числі 34 безпілотники, що "летіли на Москву".

Про атаку невідомих дронів на Москву ввечері 26 жовтня писали російські ЗМІ.

Вони публікували численні фото та відео зі столиці РФ: там було дуже гучно, лунали вибухи та було видно стовп диму.

Мер Москви Сергій Собянін писав, що "ППО все збили". При цьому в соцмережах ширилось фото російських солдатів на пікапі з кулеметом,що стали прямо навпроти Кремля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Аеропорт Дрони
Новини
Зеленський затвердив держбюджет на 2026 рік: куди підуть гроші
Зеленський затвердив держбюджет на 2026 рік: куди підуть гроші
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті