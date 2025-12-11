На Москву летять невідомі дрони: аеропорти не працюють, рейси затримують

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Згодом мер російської столиці Сергій Собянін почав звітувати про збиті невідомі безпілотники. Станом на 01:20 він нарахував 16 таких дронів.

У той же час аеропорти Москви та Підмосков'я - "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" - тимчасово зупинили роботу. В аеропортах скасували 27 рейсів на виліт та стільки ж на приліт.

По Московській області був оголошений "червоний" рівень небезпеки по безпілотниках.

Близько 23:00 російські пабліки почали писати про те, що до Москви долітають дрони.

Атаки на Москву

Як писало РБК-Україна, 30 листопада на Москву також летіли невідомі дрони, через що в московських аеропортах вводили обмеження. Тоді в Московській області лунали вибухи. Російські ЗМІ з посиланням на очевидців писали про три вибухи у підмосковній Коломні.

Також повідомлялось, що два літаки не могли приземлитися у московському аеропорту Внуково: в районі міста Володимир кружляли лайнери з Фергани (Узбекистан) та Дубая (ОАЕ).

Також у ніч на 27 жовтня, згідно із повідомленням Міноборони Росії, було перехоплено та знищено 193 дрони, причому 40 із них - над Московською областю, у тому числі 34 безпілотники, що "летіли на Москву".

Про атаку невідомих дронів на Москву ввечері 26 жовтня писали російські ЗМІ.

Вони публікували численні фото та відео зі столиці РФ: там було дуже гучно, лунали вибухи та було видно стовп диму.

Мер Москви Сергій Собянін писав, що "ППО все збили". При цьому в соцмережах ширилось фото російських солдатів на пікапі з кулеметом,що стали прямо навпроти Кремля.