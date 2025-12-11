RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Закрытие аэропортов в Москве, взрывы на ТЭЦ и химзаводе: что известно об атаке в РФ

Фото: Россию всю ночь атаковали дроны (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 11 декабря беспилотники массированно атаковали территорию России. Вероятно, есть поражения в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Поражение энергетических и промышленных объектов в РФ

Сообщается, что дроны поразили Дорогобугскую ТЭЦ, расположенную в Смоленской области России. Эта теплоэлектроцентраль имеет электрическую мощность около 90 МВт и тепловую мощность более 240 Гкал/ч.

Станция обеспечивает энергоснабжение как промышленных объектов, так и жилой инфраструктуры этого региона.

Также пишут об атаке на химический завод ПАО "Акрон" в Великом Новгороде в РФ.

 
 

Фото: завод минеральных удобрений "Акрон" атакован в Великом Новгороде (t.me/astrapress)

Предприятие является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в РФ, выпускает азотные и сложные удобрения и имеет собственное подразделение по управлению парком железнодорожных вагонов. В производстве компании есть и аммиачная селитра, используемая как в гражданском, так и в военном секторе.

Последствия атаки на Воронеж

В Воронеже в результате атаки беспилотников были повреждены линии электропередач. В левобережной части города временно отключали электро- и теплоснабжение.

Местный губернатор заявил, что вечером 10 декабря и в ночь на 11 декабря над городом и четырьмя районами региона силы ПВО якобы уничтожили семь БПЛА и одну "скоростную воздушную цель".

Обломки повредили ЛЭП, административное здание и остекление нескольких жилых домов. В одном из домов поврежден лифт, а 80 человек временно эвакуировали.

OSINT-группа ASTRA сообщает, что поврежденные многоэтажки расположены примерно в километре от городской ТЭЦ и предприятия "Воронежсинтезкаучук".

 

Фото: OSINT-анализ ASTRA показал, что жилые дома в Воронеже находятся в километре от ТЭЦ (t.me/astrapress)

Атака дронов на Москву

Сегодня ночью неизвестные беспилотники атаковали и Москву. Как утверждает мэр столицы РФ Сергей Собянин, российская ПВО с вечера 10 декабря сбила 32 беспилотника, которые летели на Москву. Никаких подробностей о последствиях атак он не привел, заявив лишь, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Из-за массированного налета беспилотников во всех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - был введен план "Ковер".

Аэропорты были закрыты на прием и вылет более семи часов.

В целом, как уверяет минобороны РФ, в ночь на 11 декабря над российскими регионами сбили якобы 287 украинских беспилотников, в том числе:

  • 118 - Брянская область
  • 40 - Калужская область
  • 40 - Московский регион, в том числе 32 БпЛА, направлявшихся на Москву
  • 27 - Тульская область
  • 19 - Новгородская область
  • 11 - Ярославская область
  • 10 - Липецкая область
  • 6 - Смоленская область
  • 5 - Курская область
  • 5 - Орловская область
  • 4 - Воронежская область
  • 2 - Рязанская область.

 

Взрывы в РФ

Напомним, вечером 10 декабря в российском Белгороде прогремела серия взрывов на фоне ракетно-дроновой атаки, после чего в городе начался частичный блэкаут.

Кроме того, вечером среды по Воронежу был нанесен ракетный удар. После взрыва местные жители сообщили о проблемах со светом и водой.

Неизвестные дроны также летели и на российскую столицу - Москву. В регионе был объявлен "красный" уровень опасности по беспилотникам.

Российская ФедерацияВойна в УкраинеАтака дронов