Закрытие аэропортов в Москве, взрывы на ТЭЦ и химзаводе: что известно об атаке в РФ

Поражение энергетических и промышленных объектов в РФ

Сообщается, что дроны поразили Дорогобугскую ТЭЦ, расположенную в Смоленской области России. Эта теплоэлектроцентраль имеет электрическую мощность около 90 МВт и тепловую мощность более 240 Гкал/ч.

Станция обеспечивает энергоснабжение как промышленных объектов, так и жилой инфраструктуры этого региона.

Также пишут об атаке на химический завод ПАО "Акрон" в Великом Новгороде в РФ.

Фото: завод минеральных удобрений "Акрон" атакован в Великом Новгороде (t.me/astrapress)

Предприятие является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в РФ, выпускает азотные и сложные удобрения и имеет собственное подразделение по управлению парком железнодорожных вагонов. В производстве компании есть и аммиачная селитра, используемая как в гражданском, так и в военном секторе.

Последствия атаки на Воронеж

В Воронеже в результате атаки беспилотников были повреждены линии электропередач. В левобережной части города временно отключали электро- и теплоснабжение.

Местный губернатор заявил, что вечером 10 декабря и в ночь на 11 декабря над городом и четырьмя районами региона силы ПВО якобы уничтожили семь БПЛА и одну "скоростную воздушную цель".

Обломки повредили ЛЭП, административное здание и остекление нескольких жилых домов. В одном из домов поврежден лифт, а 80 человек временно эвакуировали.

OSINT-группа ASTRA сообщает, что поврежденные многоэтажки расположены примерно в километре от городской ТЭЦ и предприятия "Воронежсинтезкаучук".

Фото: OSINT-анализ ASTRA показал, что жилые дома в Воронеже находятся в километре от ТЭЦ (t.me/astrapress)

Атака дронов на Москву

Сегодня ночью неизвестные беспилотники атаковали и Москву. Как утверждает мэр столицы РФ Сергей Собянин, российская ПВО с вечера 10 декабря сбила 32 беспилотника, которые летели на Москву. Никаких подробностей о последствиях атак он не привел, заявив лишь, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Из-за массированного налета беспилотников во всех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - был введен план "Ковер".

Аэропорты были закрыты на прием и вылет более семи часов.

В целом, как уверяет минобороны РФ, в ночь на 11 декабря над российскими регионами сбили якобы 287 украинских беспилотников, в том числе: