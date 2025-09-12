Закриті в'їзди та "сухий закон": в Умані назвали заходи на час паломництва хасидів

В Умані Черкаської області з понеділка, 15 вересня, вводиться ряд обмежень через паломництво хасидів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Також на території паломництва буде заборонено пронесення, перевезення та продаж алкогольних напоїв, використання та продаж піротехнічних засобів, продаж ножів та інших колючо-ріжучих предметів, пневматичної зброї та іграшок, що її імітують.

"З понеділка, 15 вересня, посилюємо в Умані заходи безпеки. Алгоритми практично такі ж, як і в попередні роки під час паломництва брацлавських хасидів. У місті діятиме особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян", - зазначив глава Черкаської ОВА.

Паломництво на Рош га-Шана

Нагадаємо, щорічно десятки тисяч людей приїжджають до Умані на єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу хасидського мудреця рабина Нахмана з Бреслова, який жив на рубежі XIX століття. Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 22 вересня.

Минулого року Україна закликала хасидів утриматися від паломництва, проте десятки тисяч прочан все одно прибули, перетинаючи кордон через Молдову. Водночас місцева влада Умані погодилася прийняти паломників із певними обмеженнями.

Раніше цього року видання The Times of Israel повідомило, що через повномасштабну війну та постійні атаки Росії українська влада нібито вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані.

Однак вже за кілька годин Ізраїль спростував повідомлення про заборону України на паломництво хасидів до Умані на Рош га-Шана.