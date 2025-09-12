ua en ru
Закрытые въезды и "сухой закон": в Умани назвали меры на время паломничества хасидов

Пятница 12 сентября 2025 14:38
UA EN RU
Закрытые въезды и "сухой закон": в Умани назвали меры на время паломничества хасидов Фото: в Умани раскрыли мероприятия на время паломничества хасидов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Умани Черкасской области с понедельника, 15 сентября, вводится ряд ограничений из-за паломничества хасидов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОГА Игоря Табурца.

"С понедельника, 15 сентября, усиливаем в Умани меры безопасности. Алгоритмы практически такие же, как и в предыдущие годы во время паломничества брацлавских хасидов. В городе будет действовать особый режим въезда и выезда, передвижения граждан", - отметил глава Черкасской ОГА.

Запрещен въезд транспортных средств:

  • с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Деревянко (база ООО "Стандарт Строительный");
  • с а/д М-30 до г. Умань, на ул. Ореховая;
  • из с. Родниковка в г. Умань, на ул. Павлова.

С усиленным контрольно-пропускным режимом будет обеспечено движение транспортных средств по таким улицам:

  • въезд с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Деревянко;
  • въезд с а/д М-05 в г. Умань, на ул. Единение;
  • въезд с c. Городецкое (Паланская тергромада) в г. Умань, на перекрестке ул. Городецкая - ул. Максима Зализняка;
  • въезд с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Михайловскую;
  • въезд с а/д М-30 в г. Умань на ул. Вокзальную;
  • въезд из с. Родниковка (Паланская тергромада) в г. Умань, на ул. Киевской;
  • на въезде с а/д М-05 Киев-Одесса в г. Умань, на ул. Освободителей для въезда только хасидов.

Также на территории паломничества будет запрещено пронос, перевозка и продажа алкогольных напитков, использование и продажа пиротехнических средств, продажа ножей и других колюще-режущих предметов, пневматического оружия и игрушек, имитирующих его.

Паломничество на Рош ха-Шана

Напомним, ежегодно десятки тысяч людей приезжают в Умань на еврейский Новый год, чтобы посетить могилу хасидского мудреца раввина Нахмана из Бреслова, который жил на рубеже XIX века. В этом году празднование Рош ха-Шана приходится на 22 сентября.

В прошлом году Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества, однако десятки тысяч паломников все равно прибыли, пересекая границу через Молдову. В то же время местные власти Умани согласились принять паломников с определенными ограничениями.

Ранее в этом году издание The Times of Israel сообщило, что из-за полномасштабной войны и постоянных атак России украинская власть якобы решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань.

Однако уже через несколько часов Израиль опроверг сообщение о запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана.

Черкасская область Умань Рош ха-Шана
