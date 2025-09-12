Закрытые въезды и "сухой закон": в Умани назвали меры на время паломничества хасидов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОГА Игоря Табурца.

"С понедельника, 15 сентября, усиливаем в Умани меры безопасности. Алгоритмы практически такие же, как и в предыдущие годы во время паломничества брацлавских хасидов. В городе будет действовать особый режим въезда и выезда, передвижения граждан", - отметил глава Черкасской ОГА.

Запрещен въезд транспортных средств:

с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Деревянко (база ООО "Стандарт Строительный");

с а/д М-30 до г. Умань, на ул. Ореховая;

из с. Родниковка в г. Умань, на ул. Павлова.

С усиленным контрольно-пропускным режимом будет обеспечено движение транспортных средств по таким улицам:

въезд с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Деревянко;

въезд с а/д М-05 в г. Умань, на ул. Единение;

въезд с c. Городецкое (Паланская тергромада) в г. Умань, на перекрестке ул. Городецкая - ул. Максима Зализняка;

въезд с а/д М-30 в г. Умань, на ул. Михайловскую;

въезд с а/д М-30 в г. Умань на ул. Вокзальную;

въезд из с. Родниковка (Паланская тергромада) в г. Умань, на ул. Киевской;

на въезде с а/д М-05 Киев-Одесса в г. Умань, на ул. Освободителей для въезда только хасидов.

Также на территории паломничества будет запрещено пронос, перевозка и продажа алкогольных напитков, использование и продажа пиротехнических средств, продажа ножей и других колюще-режущих предметов, пневматического оружия и игрушек, имитирующих его.