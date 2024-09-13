В Умані готові прийняти тисячі хасидів із одним застереженням: деталі

У місті Умань готові прийняти хасидів-паломників на святкування Рош га-Шана. Проте їм не можуть гарантувати стовідсоткової безпеки через обмежену кількість укриттів.

Про це сказала мер Умані Ірина Плетньова , повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

В Умані готуються приймати хасидів і цього року

Попри війну, що триває, регулярні обстріли та заклики утриматися від поїздок, до Умані на Черкащині на святкування Рош га-Шана планують прибути тисячі брацлавських хасидів, повідомляють у Держетнополітики. Паломники прибувають до України на це свято щороку.

Голова Умані Ірина Плетньова підтвердила, що місто готове приймати паломників - забезпечений належний санітарний стан та розроблений план дій на випадок надзвичайних ситуацій.

"Проте через обмежену кількість укриттів, необхідних для значної кількості паломників, місто не може гарантувати їм стовідсоткову безпеку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першочергові питання, які наразі вирішуються, стосуються порядку перетину кордону України, забезпечення безпеки паломників, облаштування зони паломництва в місті Умань, умов проживання та харчування паломників, створення умов для вираження ними своїх релігійних почуттів.

Україна закликала хасидів утриматися від паломництва

МЗС України звернулося до паломників-хасидів із проханням утриматися від відвідання Умані під час святкування Рош га-Шана цього року. Причиною є неможливість гарантувати безпеку під час війни, що триває.

Ті, хто вирішать здійснити паломництво в Умані, мають врахувати воєнний стан в Україні, який включає низку обмежень: комендантську годину, обмеження на масові зібрання, посилені патрулі та примусові заходи для тих, хто порушує ці обмеження.

У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, відзначатимуть з вечора 2 жовтня до вечора 4 жовтня. В Умані хасиди здійснюють паломництво на могилу цадика Нахмана.