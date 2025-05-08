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Закрите небо не зупинило: Фіцо знайшов спосіб дістатись до Москви на 9 травня

Четвер 08 травня 2025 17:40
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Закрите небо не зупинило: Фіцо знайшов спосіб дістатись до Москви на 9 травня Фото: прем'єр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо вирушив до Москви попри заборону країн Балтії пропускати його літак - маршрут довелося змінити на південний і вдвічі довший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N.

Через те, що країни Балтії закрили свій повітряний простір для прольоту прем'єра до Москви, літак із Фіцо змінив маршрут. Він прямує до російської столиці південним шляхом - через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та Росію.

Очікується, що літак приземлиться в Москві о 20:26 за центральноєвропейським часом.

Через обхідний маршрут політ триватиме близько пʼяти годин, хоча зазвичай переліт із Братислави до Москви займає приблизно дві з половиною години.

Разом із Фіцо на борту мають перебувати і кілька депутатів словацького парламенту.

Парад у Москві 9 травня

Нагадаємо, що у Москві 9 травня відбудеться масштабний парад з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. На захід російський диктатор Володимир Путін запросив низку іноземних лідерів, в тому числі й Фіцо.

Захід зокрема планував відвідати президент Сербії Александр Вучич, однак пізніше Вучич несподівано захворів і змушений був перервати візит до США, де мав зустрітися з Дональдом Трампом.

Натомість після раптового повернення з США Вучич ліг в лікарню.

Вчора також стало відомо, що Латвія та Литва заборонили літакам перетинати свій повітряний простір на шляху до РФ.

Пізніше Естонія закрила повітряний простір і заборонила літакам використовувати його для польотів до Москви на парад до "Дня перемоги".

У відповідь Фіцо заявив, що його візит до Москви намагаються зірвати. За його словами, затримка літака зруйнувала плани двосторонніх зустрічей.

Разом з тим, за останніми даними, у програмі візиту Фіцо до Москви немає участі у параді російського диктатора Володимира Путіна.

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