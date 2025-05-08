Закрите небо не зупинило: Фіцо знайшов спосіб дістатись до Москви на 9 травня

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо вирушив до Москви попри заборону країн Балтії пропускати його літак - маршрут довелося змінити на південний і вдвічі довший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N .

Через те, що країни Балтії закрили свій повітряний простір для прольоту прем'єра до Москви, літак із Фіцо змінив маршрут. Він прямує до російської столиці південним шляхом - через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та Росію.

Очікується, що літак приземлиться в Москві о 20:26 за центральноєвропейським часом.

Через обхідний маршрут політ триватиме близько пʼяти годин, хоча зазвичай переліт із Братислави до Москви займає приблизно дві з половиною години.

Разом із Фіцо на борту мають перебувати і кілька депутатів словацького парламенту.