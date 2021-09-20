Законопроекты о повышении налогов в Украине и об олигархах внесли в повестку Рады

Законопроекты №5600 и №5599 внесены в повестку дня Верховной рады для рассмотрения во втором чтении на текущей пленарной неделе. Первый законопроект повышает налоги в Украине (примерно на 30 млрд гривен за год), второй устанавливает ограничения на деятельность украинских граждан, которые будут признаны олигархами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой согласительный совет Рады, который транслировался на Youtube .

Законопроект о №5600 о повышении налогов

Законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля. Документ касается как предприятий, так граждан Украины.

Согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2021 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.

Законопроект №5599 об олигархах

Законопроект был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским в начале июня. Рада одобрила законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в первом чтении 1 июля.

Чтобы гражданина признали олигархом, он должен соответствовать трем из четырех следующих критериев: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ (в том числе интернет-СМИ); быть бенефициаром или контролировать природную монополию или бизнес, занимающий монопольное положение на одном из рынков на протяжении минимум года; общая стоимость его активов превышает 2,19 млрд гривен или около 80 млн долларов.

Министр юстиции Денис Малюська говорил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

В начале сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект в Венецианскую комиссию для проверки и анализа.