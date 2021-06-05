Глава Минюста назвал фамилии людей, которые первыми попадут в список олигархов

В реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире " Свобода слова Савика Шустера" .

Министр отмечает, что в законопроекте указано, что если бизнес-партнер олигарха является чиновником, указанным в списке, например, народным депутатом, то он, соответственно, имеет влияние на политическую жизнь.

"Партнеров господина Коломойского, официальных, в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно попадает", - сказал Малюська.

Также в реестр может попасть Порошенко, который "отвечает всем критериям".

"Закон не писался под отдельного человека. Закон писался под олигархическую систему, и он имеет последствия. Если вы не хотите попасть в реестр - избавьтесь от влияния на политическую жизнь, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике, к СМИ", - убежден министр.

Ранее Малюська спрогнозировал, что президентский закон об олигархах будут обжаловать в Конституционном суде.

Война против олигархов - основная тема нового выпуска "Свободы слова Савика Шустера". Гости и эксперты в прямом эфире рассказывают, сколько в Украине всего олигархов, а также о том, кто сможет приобрести паи с 1 июля (после открытия рынка земли).

Об этом всем и не только рассказывают секретарь СНБО Алексей Данилов, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов и другие компетентные эксперты.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" нардеп Власенко выразил непонимание того, по которым будут определять олигархов.

Также в выпуске пассажир Ryanair рассказал, что происходило в самолете, который принудительно посадили в аэропорту Минска из-за якобы заложенной бомбы на борту, после чего был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Кроме того, Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска.

В том же выпуске депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал сближение России и Беларуси, а также рассказал об угрозах для Украины.

Кроме того, стало известно, что киевляне думают об обысках в Киевской администрации. А еще жители столицы ответили на вопрос: "Кампания, которая идет сейчас против мэра Киева - это борьба с коррупцией в Киеве или политическая борьба против Кличко?".