Кабмин утвердил госбюджет-2022: основные показатели

Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Бюджет рассчитан на действующей налоговой базе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина 15 сентября, которое транслировалось на Youtube .

Как отметил на заседании министр финансов Сергей Марченко, проект разработан на основе бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Макропоказатели

По словам Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару - 28,6-28,7 грн/доллар.

Ожидается, что номинальный ВВП Украины составит 5368,7 млрд гривен, среднемесячная зарплата 15 258 гривен, уровень безработицы - 8,5%.

Параметры бюджета

Согласно презентации госбюджета, доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году. Расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.

"Баланс доходов государственного бюджета рассчитан на действующей налоговой базе", - сказал Марченко

При этом он добавил, что при условии принятия законопроекта 5600 доходы вырастут на 30 млрд гривен.

Медицина

Марченко сообщил, что расходы на медицину в 2022 году вырастут на 35,8 млрд гривен до 197,2 млрд гривен. При этом на систему здравоохранения и вакцинацию населения от COVID-19 направят 6 млрд гривен.