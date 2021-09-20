Законопроекти про підвищення податків в Україні і про олігархів внесли до порядку денного Ради

Законопроекти №5600 та №5599 внесені до порядку денного Верховної ради для розгляду у другому читанні на поточному тижні. Перший законопроект підвищує податки в Україні (приблизно на 30 млрд гривень за рік), другий встановлює обмеження на діяльність українських громадян, які будуть визнані олігархами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням погоджувальна рада Ради, яка транслювалася на Youtube .

Законопроект про №5600 про підвищення податків

Законопроект про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня. Документ стосується як підприємств, так громадян України.

Згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати у 2021 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.

Законопроект №5599 про олігархів

Законопроект був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. Рада схвалила законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у першому читанні 1 липня.

Щоб громадянина визнали олігархом, він повинен відповідати трьом з чотирьох наступних критеріїв: брати участь у політичному житті; мати значний вплив на ЗМІ (у тому числі Інтернет-ЗМІ); бути бенефіціаром або контролювати природну монополію або бізнес, що займає монопольне становище на одному з ринків протягом мінімум року; загальна вартість його активів перевищує 2,19 млрд гривень або близько 80 млн доларів.

Міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

На початку вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроект у Венеціанську комісію для перевірки та аналізу.