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Венецианская комиссия приступила к анализу проекта закона об олигархах по запросу Рады

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 10:38
Венецианская комиссия приступила к анализу проекта закона об олигархах по запросу Рады Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Венецианская комиссия приступила к проверке и анализу проекта закона об олигархах по запросу Верховной рады Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт комиссии.

"Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)", - сказано в сообщении комиссии в разделе "Запросы мнения комиссии".

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.

Причина - неконституционности норм этого законопроекта и нарушения им базовых прав человека.

10 сентября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.

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