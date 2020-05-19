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Законопроекты о гражданстве и игорный бизнес: что обсуждает "Слуга народа" на фракции

Новости » Политика     19.05.2020 - 16:32
Законопроекты о гражданстве и игорный бизнес: что обсуждает "Слуга народа" на фракции
Фото: съезд партии "Слуга народа" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас проходит заседание фракции СН

Во вторник, 19 мая, началось заседание фракции "Слуга народа". Народные депутаты планируют обсудить два проекта законов.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

"Сейчас обсуждается законопроект о гражданстве", - отметил собеседник.

Также планируется обсудить подготовку законопроекта об игорном бизнесе.

"Возможно, еще будут вопросы по энергетике", - добавил источник.

Напомним, вчера заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура анонсировал, что фракция СН соберется на заседание во вторник. Отмечалось, что собрание планируется после вечернего заседания Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект об игорном бизнесе будет рассматриваться на следующей пленарной неделе. По его словам, комитет технически не успел подготовить проект для рассмотрения на текущей неделе.

Добавим также, сегодня Рада решила снять с сегодняшней повестки дня президентский проект закона об двойном гражданстве. Решение поддержали все фракции.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Верховная РадафракцияСлуга народа
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