Фото: Александр Качура (РБК-Украина / Виталий Носач)

Встреча состоится сразу после сессии в Раде

Парламентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание во вторник. Собрание планируется после вечернего заседания Верховной рады.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура в своем телеграм-канале.

"Завтра после вечернего пленарного заседания планируем с коллегами провести фракцию. Есть очень много вопросов к обсуждению", - заявил Качура.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция до конца мая проведет необходимые замеры и объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии. При этом он отметил, что есть города, где достаточно крепкие рейтинги у текущих мэров.

Добавим, что предвыборная кампания на местных выборах стартует уже этим летом. Известно, что партия "Слуга народа" уже разворачивает свои штабы.

Автор: Анастасия Светлевская