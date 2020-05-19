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Законопроекти про громадянство і гральний бізнес: що обговорює "Слуга народу" на фракції

Новини » Політика     19.05.2020 - 16:32
Законопроекти про громадянство і гральний бізнес: що обговорює "Слуга народу" на фракції
Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз проходить засідання фракції СН

У вівторок, 19 травня, розпочалось засідання фракції "Слуга народу". Народні депутати планують обговорити два проекти законів.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

"Наразі обговорюється законопроект про громадянство", - зазначив співрозмовник.

Також планується обговорити підготовку законопроекту про гральний бізнес.

"Можливо, ще будуть питання по енергетиці", - додало джерело.

Нагадаємо, вчора заступник глави комітету з питань організації державної влади Олександр Качура анонсував, що фракція СН збереться на засідання у вівторок. Зазначалося, що збори планується після вечірнього засідання Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що законопроект про гральний бізнес буде розглядатися на наступному пленарному тижні. За його словами, комітет технічно не встиг підготувати проект для розгляду на поточному тижні.

Додамо також, сьогодні Рада вирішила зняти з сьогоднішнього порядку денного президентський проект закону про подвійне громадянство. Рішення підтримали всі фракції.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Верховна РадафракцияСлуга народа
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