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Рада решила пока не рассматривать законопроект о двойном гражданстве

Новости » Политика     19.05.2020 - 11:28
Рада решила пока не рассматривать законопроект о двойном гражданстве
Фото: Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Законопроект исключили из повестки дня на 19 мая

Верховная рада решила снять с сегодняшней повестки дня президентский проект закона об двойном гражданстве. Решение поддержали все фракции.

Об этом объявил глава парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков напомнил, что на согласительном совете было озвучено предложение о снятии законопроекта с повестки дня на 19 мая.

"Было предложение, оно звучало на согласительном совете, после этого на нашем заседании с главами депутатских фракций и групп. Это то, чтобы сегодня снять с рассмотрения вопрос относительно двойного гражданства", - отметил он.

На озвученное предложение Разумкова депутаты не отреагировали. Таким образом законопроект был снят с рассмотрения.

Напомним, законопроект о двойном гражданстве внес президент Владимир Зеленский. Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявлял, что документ могут отправить на доработку. Также отметим, что на согласительном совете депутаты не поддержали исключение соответствующего проекта с повестки дня.

Как писало РБК-Украина, Разумков также заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины гражданствоВерховная РадаЗакон
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