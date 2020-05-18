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В Раде уточнили, когда рассмотрят закон об игорном бизнесе

Новости » Политика     18.05.2020 - 13:20
В Раде уточнили, когда рассмотрят закон об игорном бизнесе
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет технически не успел подготовить проект для рассмотрения на текущей неделе

Законопроект об игорном бизнесе будет рассматриваться на следующей пленарной неделе. По его словам, комитет технически не успел подготовить проект для рассмотрения на текущей неделе.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня его нет в повестке дня на эту неделю. Потому что там есть некоторые организационные вопросы, связанные с работой комитета и подготовкой таблицы. Я думаю, что он будет рассматриваться на следующей пленарной неделе", - отметил глава парламента.

Напомним, первый замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада планирует рассмотреть закон об игорном бизнесе на заседании 21 мая.

По его словам, в повестку дня следующего заседания парламента был внесен законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса. Железняк добавил, что рассмотрение всех поправок к проекту закона с соблюдением процедуры займет около месяца.

Как писало РБК-Украина, 16 января Рада приняла в первом повторном чтении проект закона №2285-д о легализации игорного бизнеса. Законопроект поддержали 260 народных депутатов.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Верховная Радаигорный бизнесДмитрий Разумков
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