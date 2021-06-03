Законопроект об олигархах - очередной "пшик" власти, - Рудык

"Мы столько разговаривали об этом законопроекте, а когда увидели его, оказалось, что это абсолютный "пшик". Законопроект сугубо популистский, созданный лишь для того, чтобы сказать: президент делает что-то в этом направлении", - считает депутат.

Она также обращает внимание, что законопроект об олигархах значительно увеличивает полномочия СНБО, что является попыткой власти заменить суды и правоохранительные органы Советом нацбезопасности.

В то же время, по ее словам, "Голос" уже два года последовательно требует принятия судебной реформы. Только таким образом возможна справедливость для каждого украинца, убеждена Рудык.

"Этот законопроект предоставляет СНБО все функции, которые должны выполнять судебная система, Антимонопольный комитет и правоохранительная система. По сути, это означает, что судебной реформы не будет, ведь СНБО будет выполнять функции всех других органов. Вместо того, чтобы перезапустить судебную систему и создать в стране работающие справедливые суды, президент вносит популистский закон, который глобально ничего не изменит. Все необходимые инициативы уже есть. Это - правоохранительная реформа, судебная реформа, работа антимонопольного комитета, это изменения в законе "О медиа", "О недропользовании", - подчеркнула Рудик.

По ее словам, президентский законопроект об олигархах содержит большое количество неточностей и непонятных пунктов. Цель документа, скорее, не бороться с олигархами, а получить возможность применять санкции по своему усмотрению.

"По этому документу, СНБО сможет определять, по каким критериям кто-то является олигархом. Например, это - лицо, которое имеет влияние на медиа. То есть берем человека, у которого есть 200 тысяч фолловеров на Фейсбуке. ООн также является влиятельным и причастным к медиа. По другому критерию, это может быть человек, который подвозил еду на Майдан, поддерживал активистские собрания и демонстрации. Также олигархом будут считать человека, который является председателем политической партии. Что дальше будет происходить с этими "олигархами"? Им запретят покупать объекты в рамках большой приватизации, а также спонсировать партии. Это вовсе не борьба с олигархами", - считает Рудык.